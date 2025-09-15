"Клуб білого бізнесу": Гетманцев пояснив, чому компанії не потрапляють до переліку

Значна частина компаній не потрапляє до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званий “клуб білого бізнесу”) від Державної податкової служби через порушення строків подання звітності.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він нагадав, що з 1 вересня оновився вже четвертий перелік платників цієї категорії.

Він став найменшим за кількістю учасників — до нього включено 7 149 платників податків, що на 1 105 менше, ніж у першому переліку, сформованому 1 грудня 2024 року.

Водночас, за словами Гетманцева, понад 6 тисяч платників стабільно переходять із попередніх переліків до оновлених.

"Позитивна тенденція — зростає частка сплачених платежів до бюджетів саме від тих платників, які демонструють високий рівень добровільного дотримання податкового законодавства. Якщо під час формування перших переліків ця частка становила 9,55%, то нині вже 13,26%", - зауважив нардеп.

Він наголосив, що значна частина платників не потрапляє до переліку через порушення строків подання звітності. Такі порушення складають 97% усіх випадків несвоєчасного подання звітності.

"Саме тому ми з колегами зареєстрували законопроєкт №13455 щодо удосконалення порядку формування переліку. Він дозволить враховувати вже погашені незначні порушення та забезпечить справедливіший підхід до відбору платників. Законопроєкт уже перебуває на розгляді у Верховній Раді", - підкреслив Гетманцев.

"Клуб білого бізнесу" або "Територія високого рівня довіри"

Державна податкова служба (ДПС) для зручності платників податків та користувачів створила сайт — "Територія високого рівня податкової довіри". Потрапляння до переліку залежить не від обсягу сплачених податків, а від спеціального коефіцієнта, який має перевищувати середній по відповідній галузі.

Лідером за кількістю представників стала корпорація "Агропросперіс", яку заснували американці Джордж Рор та Моріс Табасінік. До Переліку потрапило 35 компаній цієї корпорації.

Друге місце за кількістю – у агропромислового холдингу "Астарта", власником якого є Віктор Іванчик. У нього до списку увійшло 25 компаній.

Основна частина списку складається із середніх підприємств. Серед них – ТОВ "Промімпекс Полтава" (виробництво гумових виробів), ПП "Теплицьспецсервіс" (виробництво машин і устаткування загального призначення), ТзОВ "Зелена нива" (вирощування зернових культур).

Зауважимо, повний перелік компаній, які потрапили до "Клубу білого бізнесу", доступний на офіційному сайті ДПС.