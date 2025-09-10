Запланована подія 2

Гетманцев зареєстрував законопроєкт про спрощення первинних документів для послуг

законопроєкт
Гетманцев пропонує полегшити оформлення первинних документів з надання послуг / Depositphotos

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 8 вересня зареєстрував законопроєкт № 14023 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на картку законопроєкту.

Ініціатива спрямована на спрощення оформлення первинних документів при наданні послуг.

Згідно з інформацією з офіційної картки законопроєкту, станом на зараз документ перебуває на початковій стадії: проєкт отримано, передано на розгляд керівництву, а також внесено до Верховної Ради.

Наразі текст законопроєкту та супровідні матеріали відсутні, але Гетманцев написав, що бізнес неодноразово звертався до комітету щодо необхідності перегляду вимог до підписання актів наданих послуг. З одного боку, їхнє оформлення і пересилка лягають на підприємців, відволікаючи від основної діяльності. З іншого боку, підписання актів є важливим інструментом захисту інтересів замовника.

Законопроєкт дозволить залишити підприємцям право вибору способу оформлення первинних документів, який найкраще відповідає потребам конкретного бізнесу та його договірним ризикам.

Передбачається, що під час оформлення акту наданих послуг реквізити, такі як посада, прізвище та підпис зі сторони замовника, не будуть обов’язковими, якщо порядок оформлення передбачено договором і вартість послуг сплачена повністю у безготівковій формі.

При цьому нові правила не поширюються на послуги, оплачені за рахунок бюджетних коштів, для яких зберігаються чинні вимоги до первинних документів.

Зауважимо, що на початку серпня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13598, який передбачає запровадження звітності зі сталого розвитку та актуалізацію критеріїв для визначення категорій підприємств. 

Окрім цього, Кабмін уточнив вимоги до звітів видобувних компаній про платежі на користь держави

Автор:
Тетяна Гойденко