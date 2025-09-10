Запланована подія 2

Гетманцев зарегистрировал законопроект об упрощении первичных документов для услуг

Depositphotos

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев 8 сентября зарегистрировал законопроект № 14023 "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на карту законопроекта.

Инициатива направлена на упрощение оформления первичных документов при предоставлении услуг.

Согласно информации с официальной карточки законопроекта, по состоянию на данный момент документ находится на начальной стадии: проект получен, передан на рассмотрение руководству, а также внесен в Верховную Раду.

Пока текст законопроекта и сопроводительные материалы отсутствуют, но Гетманцев написал, что бизнес неоднократно обращался к Комитету о необходимости пересмотра требований к подписанию актов предоставленных услуг. С одной стороны, их оформление и пересылка ложатся на предпринимателей, отвлекая от основной деятельности. Не считая того, подписание актов является принципиальным инвентарем защиты интересов заказчика.

Законопроект позволит оставить предпринимателям право выбора способа оформления первичных документов, лучше всего отвечающего потребностям конкретного бизнеса и его договорным рискам.

Предполагается, что при оформлении акта предоставленных услуг реквизиты, такие как должность, фамилия и подпись со стороны заказчика, не будут обязательными, если порядок оформления предусмотрен договором и стоимость услуг уплачена полностью в безналичной форме.

При этом, новые правила не распространяются на услуги, оплаченные за счет бюджетных средств, для которых сохраняются действующие требования к первичным документам.

Отметим, что в начале августа Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13598, предусматривающий введение отчетности по устойчивому развитию и актуализацию критериев для определения категорий предприятий.

Кроме того, Кабмин уточнил требования к отчетам добывающих компаний о платежах в пользу государства

Автор:
Татьяна Гойденко