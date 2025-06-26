В Украине вводится новый вид обязательной отчетности для бизнеса: каких предприятий касается

Кабинет Министров одобрил проект изменений в закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", предусматривающих введение обязательной отчетности по устойчивому развитию для отдельных категорий предприятий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Внедрение обязательной отчетности по устойчивому развитию

Впервые на законодательном уровне предполагается составление, представление и обнародование отчетности по устойчивому развитию для отдельных категорий предприятий. Такая отчетность будет содержать информацию о влиянии компании на экологию, социальные вопросы, трудовые отношения, права человека, антикоррупционную деятельность, а также о том, как эти вопросы влияют на деятельность предприятия.

По данным Минфина, информация о устойчивом развитии будет подаваться по Европейским стандартам (ESRS) в виде отдельного раздела отчета по управлению. Представление будет проходить в едином электронном формате по таксономии, что упростит анализ и доступ к информации.

Предполагается, что отчетность по устойчивому развитию будет представляться вместе с финансовой отчетностью и является ее неотъемлемой частью.

Каких предприятий касается

Новая отчетность касается:

крупных предприятий и компаний крупных групп;

средних и малых предприятий, ценные бумаги которых допущены к торгам на регулируемом рынке капитала.

В Минфине отмечают, что новые правила будут внедряться поэтапно. Так, крупные предприятия и материнские предприятия большой группы, имеющие более 500 работников, отчитываются в 2028 году. Другие крупные предприятия и материнские предприятия большой группы – в 2029 году.

Средние и малые предприятия с ценными бумагами на бирже – в 2030 году.

Обновление критериев и финансовой отчетности госпредприятий

Также постановлением Кабмина обновлены критерии для определения микро-, малых, средних и крупных предприятий с учетом инфляции и рекомендаций Европейской комиссии. Это позволит уменьшить административную нагрузку и избежать необоснованного попадания предприятий в категории с более жесткими требованиями.

Кроме того, правительство ввело международные стандарты финансовой отчетности для государственных предприятий.

Государственные предприятия и компании, где более 50% акций принадлежат государству, обязаны вести учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), а также составлять отчет об управлении.

В Минфине объясняют, что это повысит прозрачность и подотчетность государственного сектора экономики и упростит доступ к международным рынкам капитала.

Напомним, Кабинет министров уточнил требования к отчетам добывающих компаний о платежах в пользу государства