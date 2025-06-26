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В Украине вводится новый вид обязательной отчетности для бизнеса: каких предприятий касается
Кабинет Министров одобрил проект изменений в закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", предусматривающих введение обязательной отчетности по устойчивому развитию для отдельных категорий предприятий.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Внедрение обязательной отчетности по устойчивому развитию
Впервые на законодательном уровне предполагается составление, представление и обнародование отчетности по устойчивому развитию для отдельных категорий предприятий. Такая отчетность будет содержать информацию о влиянии компании на экологию, социальные вопросы, трудовые отношения, права человека, антикоррупционную деятельность, а также о том, как эти вопросы влияют на деятельность предприятия.
По данным Минфина, информация о устойчивом развитии будет подаваться по Европейским стандартам (ESRS) в виде отдельного раздела отчета по управлению. Представление будет проходить в едином электронном формате по таксономии, что упростит анализ и доступ к информации.
Предполагается, что отчетность по устойчивому развитию будет представляться вместе с финансовой отчетностью и является ее неотъемлемой частью.
Каких предприятий касается
Новая отчетность касается:
- крупных предприятий и компаний крупных групп;
- средних и малых предприятий, ценные бумаги которых допущены к торгам на регулируемом рынке капитала.
В Минфине отмечают, что новые правила будут внедряться поэтапно. Так, крупные предприятия и материнские предприятия большой группы, имеющие более 500 работников, отчитываются в 2028 году. Другие крупные предприятия и материнские предприятия большой группы – в 2029 году.
Средние и малые предприятия с ценными бумагами на бирже – в 2030 году.
Обновление критериев и финансовой отчетности госпредприятий
Также постановлением Кабмина обновлены критерии для определения микро-, малых, средних и крупных предприятий с учетом инфляции и рекомендаций Европейской комиссии. Это позволит уменьшить административную нагрузку и избежать необоснованного попадания предприятий в категории с более жесткими требованиями.
Кроме того, правительство ввело международные стандарты финансовой отчетности для государственных предприятий.
Государственные предприятия и компании, где более 50% акций принадлежат государству, обязаны вести учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), а также составлять отчет об управлении.
В Минфине объясняют, что это повысит прозрачность и подотчетность государственного сектора экономики и упростит доступ к международным рынкам капитала.
Напомним, Кабинет министров уточнил требования к отчетам добывающих компаний о платежах в пользу государства