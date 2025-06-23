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Налоговая рассылает предпринимателям предупреждения о нарушениях при расчетах: детали

кассовый аппарат
Фото: Freepik

Более 3,3 тыс. субъектов хозяйствования получили упреждающие уведомления от Государственной налоговой службы через "Электронный кабинет" о возможных нарушениях при расчетах. Основная цель – предупредить бизнес и дать возможность исправить ситуацию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Отмечается, что ведомство продолжает работать над предупреждением возможных нарушений субъектами ведения порядка проведения расчетов и трудового законодательства.

Так, по результатам анализа отчетности налогоплательщиков за март 2025 г. выявлены предприятия, у которых количество активных регистраторов расчетных операций (РРО) превышает количество официально оформленных работников на две и более единицы.

"Это может свидетельствовать об использовании незадекларированного труда или несоблюдении минимальных государственных гарантий в оплате труда", — отмечают в ГНС.

Там убеждены, что предупредительные меры, а не только фиксация нарушений, помогает выстроить доверие между налоговой и бизнесом. Также профилактика нарушений способствует защите прав наемных работников, легализации труда и детенизации выплат заработных плат (остановка так называемых «зарплат в конвертах»).

Напомним, в январе-мае 2025 года объемы выручки, зафиксированные через РРО, выросли на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также добавим, что в мае 2025 года в Украине выручки предпринимателей, осуществленные с применением РРО, составили 473,4 млрд. грн., а количество чеков — 896,2 млн. штук. Сумма выручки на треть больше, чем в мае 2024 года.

Возврат штрафов за отсутствие РРО

Напомним, закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакриза Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале большой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров. Позже Совет принял законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

С 1 октября 2023 года бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.

Автор:
Светлана Манько