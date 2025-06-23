Податкова розсилає підприємцям попередження щодо порушень при розрахунках: деталі

Понад 3,3 тис. суб’єктів господарювання отримали упереджувальні повідомлення від Державної податкової служби через “Електронний кабінет” щодо можливих порушень при розрахунках. Основна мета – попередити бізнес та дати можливість виправити ситуацію.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Зазначається, що відомство продовжує працювати над упередженням можливих порушень суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків та трудового законодавства.

Так, за результатами аналізу звітності платників податків за березень 2025 року виявлено підприємства, у яких кількість активних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) перевищує кількість офіційно оформлених працівників на дві і більше одиниці.

"Це може свідчити про використання незадекларованої праці або недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці", - зауважують в ДПС.

Там переконані, що попереджувальні заходи, а не лише фіксація порушень допомагає вибудувати довіру між податковою та бізнесом. Також профілактика порушень сприяє захисту прав найманих працівників, легалізації праці та детінізації виплат заробітних плат (зупинення так званих «зарплат в конвертах»).

Нагадаємо, у січні–травні 2025 року обсяги виторгу, зафіксовані через РРО, зросли на 23,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Також додамо, що у травні 2025 року в Україні виторги підприємців, здійснені із застосуванням РРО, склали 473,4 млрд грн, а кількість чеків — 896,2 млн штук. Сума виторгів на третину більша, ніж у травні 2024 року.

Повернення штрафів за відсутність РРО

Нагадаємо, закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів. Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

З 1 жовтня 2023 бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.