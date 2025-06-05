Податкова відзвітувала, скільки працівників без офіційного оформлення виявили з початку року

Державною податковою службою з початку 2025 року під час проведення фактичних перевірок встановлено понад 1,5 тис. фактів порушення законодавства щодо оформлення трудових відносин.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Зазначається, що під час перевірок або одразу після них роботодавці оформили трудові відносини з понад 2,3 тис. найманими працівниками.

Крім того, понад 800 матеріалів фактичних перевірок, у яких задокументовано виявлені порушення законодавства про працю, направлено до Державної служби України з питань праці, яка приймає рішення щодо накладення штрафів на таких суб’єктів господарювання.

Наразі за результатами розгляду цих матеріалів органи Держпраці вже застосували до таких роботодавців штрафні санкції на суму майже 14 млн гривень. За більш ніж 250 фактами суб’єктам господарювання винесено попередження.

Нагадаємо, у 2024 році ДПС зафіксувала понад 11 тисяч випадків використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин.

Переваги офіційного працевлаштування

Податкова служба акцентує увагу на легалізації трудових відносин, офіційної заробітної плати та боротьбі з неформальною зайнятістю.

Офіційне працевлаштування приносить працівникам низку переваг:

Офіційна робота зараховується до страхового стажу працівника і впливатиме на розмір пенсії.

Ті, хто були офіційно працевлаштовані та втратили роботу, можуть стати на облік у центрах зайнятості й отримати підтримку від держави.

Жінки, які народили дитину, мають право піти у відпустку по догляду за дитиною до трьох років, при цьому зберегти свою посаду.

Про трудові відносини

Трудові відносини виникають на підставі угоди між працівником та власником підприємства або уповноваженим ним органом, а також фізичною особою.

Відповідно до цієї угоди, працівник зобов'язується виконувати визначену роботу, підкоряючись внутрішньому трудовому розпорядку, а власник або уповноважена особа — виплачувати заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, згідно з трудовим законодавством, колективним договором та угодою сторін.