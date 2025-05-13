Майже 10% ФОПів є прихованими найманими працівниками – експерт

В Україні продовжує існувати проблема зловживання фіктивними цивільно-правовими відносинами, коли компанії замість найманих працівників укладають угоди з псевдо-ФОПами для податкової оптимізації. Така практика охоплює близько 10% всіх ФОПів, що призводить до умовних втрат бюджету на рівні 8-12 мільярдів гривень щорічно.

Такі дані наводить координатор експертних груп Економічної експертної платформи, фахівець з питань економічної та податкової політики Олег Гетьман в своїй авторській колонці "Як мінімізувати схему "ФОП замість найму" на Delo.ua.

ФОП та податкові зловживання

Експерт наголошує, що в Україні залишається проблема зловживання удаваними цивільно-правовими відносинами, коли найманих працівників замінюють на псевдо-ФОПів з кращими податковими умовами.

Міністерство фінансів пропонує підвищити податки для самозайнятих осіб у сферах інтелектуальних послуг, таких як ІТ та консалтинг, до 18% з обороту, щоб боротися з податковими зловживаннями.

Однак така ініціатива, на думку експерта, може негативно вплинути на інноваційний сектор. Навіть за нинішніх умов, до війни вже спостерігався значний відтік кваліфікованих кадрів до країн з кращими умовами для життя і бізнесу, де навіть високі податки компенсуються більшою якістю життя, зазначає експерт.

"Приведення рівня податків до нібито "європейського" рівня, без відповідної зміни якості життя (що, вочевидь, не може статися швидко) призведе до катастрофічного відтоку кадрів. Відповідно, Україна остаточно позбавиться своїх все ще наявних конкурентних переваг у постіндустріальному розвитку, відтак і перспектив на випереджальне економічне зростання", – вважає Олег Гетьман.

Про трудові відносини

Для вирішення проблеми розрізнення трудових та цивільно-правових відносин в Україні пропонується система, яка мінімізує суб'єктивізм податківців та інспекторів. Ключовим критерієм є визначення, чи можна замість фізичної особи, що працює як ФОП, уявити юридичну особу. Якщо це неможливо, відносини мають вважатися трудовими.

Експерт підкреслює важливість внесення змін до Трудового кодексу для чіткого розмежування фрілансерів та найманих працівників, що дозволить мінімізувати використання схеми "ФОП замість найму" та встановить об'єктивні критерії для визначення трудових відносин.

Зауважимо, українці зареєстрували 873 825 нових ФОПів та компаній за три роки повномасштабної війни. За цей же час 599 472 суб’єкти господарювання припинили діяльність.