В Україні на 44% збільшилося закриття ФОПів: з чим це повʼязано

За перші чотири місяці 2024 року майже 82 тисячі нових ФОПів відкрились та майже 120 тисяч підприємців припинили свою діяльність . На один новостворений бізнес припадає 1,5 закритих.

Про це повідомляє "Опендатабот".

На один новий ФОП припадає 1,5 закритих

За даними аналітиків, 81 928 ФОПів відкрилось в Україні від початку 2025 року. Це на 9% менше, ніж за той самий період торік. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність цьогоріч. Закриттів побільшало на 44% порівняно з тим самим періодом 2024 року.

Загалом цьогоріч закрилось на 37 967 ФОПів більше, ніж відкрилось. Торік ситуація була іншою: за той самий період навпаки відкрилось на 7 166 ФОПів більше, ніж закрилось.

Найпопулярніша галузь серед нових підприємців

Чверть всіх нових ФОПів займається роздрібною торгівлею: 20 763 підприємці. Ще 7 129 ФОПів обрали ІТ та консалтинг у програмуванні. Замикає трійку оптова торгівля — 6 216 нових підприємців.

Географія ФОПів

Найбільше ФОПів цьогоріч зареєстрували у Києві — 11,6 тисячі або 14.2%. Наслідує Дніпропетровщина — 7,8 тисячі (9.6%) та Львівщина — 6,1 тисячі (7.6%).

Цьогоріч жінки ініціюють бізнес активніше за чоловіків: 61% нових фопів були зареєстровані саме жінками. Частка чоловіків склала лише 39%.

Про що свідчить динаміка закриття ФОПів

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважив, що сплеск закриттів ФОПів на початку року радше повʼязаний із закриттям непрацюючих ФОПів, яким з 1 січня відновили обовʼязок сплати ЄСВ.

Антирекорд зафіксовано у січні 2025 року: після перерви майже у місяць неробочих реєстрів, за кілька тижнів січня було закрито 61 455 ФОПів. До порівняння, відкрило власну справу лише 21 358 підприємців.

«Закривались непрацюючі ФОП 1 та 2 групи, адже для них відновилися довоєнні правила сплати ЄСВ. Також був визначений ВЗ від мінімальної зарплати на 2025 рік — це 800 грн на місяць незалежно від того, здійснюють вони діяльність чи ні. Оскільки такі ФОП не ведуть реальну діяльність, вони ухвалюють рішення про закриття, аби уникнути нарахування податку. Водночас починаючи з березня 2025 р., кількість відкритих ФОП (20 029) більша за ті, що закрились (18 477). Так само й у квітні: 21 517 нових — більше, ніж закритих, на 3 899 підприємців», — зауважує Данило Гетьманцев.

Він вважає, що зміна кількості ФОПів не характеризує покращення або погіршення економічних процесів в країні, оскільки діюча спрощена система оподаткування широко використовується для мінімізації у сплаті податків або уникнення мобілізації. Прикладом може служити популярна схема використання ФОПів замість найманих працівників.

Зауважимо, українці зареєстрували 873 825 нових ФОПів та компаній за три роки повномасштабної війни. За цей же час 599 472 суб’єкти господарювання припинили діяльність.