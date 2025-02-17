У січні закрилася рекордна кількість ФОПів: як вплинули на малий та середній бізнес три роки повномасштабної війни

За даними Єдиного державного реєстру, понад 763 тисячі ФОПів було відкрито від початку повномасштабного вторгнення . Водночас 685 тисяч підприємців припинили свою діяльність за цей самий час. За три роки частка жінок-підприємиць зросла з 40% до 61%. Найбільше нових справ відкрилось у столиці, на Дніпропетровщині та Львівщині.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Яку сферу обирають

За даними аналітиків, найчастіше підприємці, які відкривалися вже після початку повномасштабного вторгнення, обирали роздрібну торгівлю як основну сферу діяльності — це 28.1% або 214,2 тисячі підприємців.

До трійки також потрапили IT — 9.1% (69,5 тисяч) та оптова торгівля — 7.2% (54,6 тисячі). Але, як зауважують аналітики, до повномасштабного вторгнення нових айті-ФОПів на місяць реєструвалось майже вдвічі більше.

Натомість у порівнянні з періодом до початку повномасштабної в 3 рази побільшало нових справ у сфері пошти та кур’єрської діяльності. У 2,6 раза зросла кількість нових ФОПів пов’язаних з освітою, та у 2,5 раза — у сфері фінансів.

Водночас рідше почали відкривати справи у сфері ІТ та торгівлі мото/авто транспортом.

Гендерний розподіл підприємців

Як наголошують в "Опендатабот", повномасштабна війна та мобілізація помітно вплинули на гендерний розподіл підприємців.

"Якщо у січні 2022 року кожен другий новий ФОП відкривали жінки, то зараз частка таких справ — 61%. Найбільше жінок-підприємниць серед нових ФОПів у Хмельницькій (60.5%), Кіровоградській (60.1%) та Полтавській областях (59.4%)", - зауважують аналітики.

Вони додають, що жінки частіше відкривають бізнес у сфері послуг, освіти та виробництва одягу, тоді як чоловіки домінують у будівництві, транспорті та логістиці.

Де в Україні найбільше ФОПів

Найбільше нових ФОПів за час великої війни зареєстровано у Києві — 108 536, на Дніпропетровщині (68 377) та Львівщині (60 009).

"Фронт посунув регіони, де бізнесу комфортно працювати. Так, у регіонах, наближених до бойових дій, реєструють істотно менше бізнесів: Луганщина — −85%, Херсонщина — −67% та Донеччина — −60% (у січні 2025 у порівнянні до січня 2022)", - підкреслюють в "Опендатабот".

Водночас побільшало нових підприємців на Рівненщині (+25%), Івано-Франківщині (+10%) та Чернігівщині (+10%).

Антирекорд січня

Як наголошують в "Опендатабот", попри ризики війни, щомісяця більше ФОПів відкривалось, ніж закривалось. Однак наприкінці 2024 року ситуація змінилась, що, ймовірно, пов’язано із зростанням податкового навантаження на підприємців.

Антирекорд зафіксовано у січні 2025 року: після перерви майже у місяць неробочих реєстрів, за кілька тижнів січня було закрито 61 455 ФОПів. До порівняння, відкрило власну справу лише 21 358 підприємців.

Загалом 126 млрд грн податку сплатили фопи за майже 3 роки повномасштабної. Сума єдиного податку, що сплачують підприємці, зростає рік до року, окрім 2022-го. Минулоріч сума надходжень від єдиного податку була у 1,6 рази більша, ніж у 2021 році: 55,1 млрд грн проти 34,8 млрд грн.

Зауважимо, 27% із 32 тисяч опитаних ФОПів планують закриватися найближчим часом. Зокрема, понад половини таких бізнесів припиняють роботу через різке зростання податкового навантаження.

Додамо, що за перше півріччя 2024 року в Україні закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також на 15% зріс показник закриття компаній – за перше півріччя 2024 року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.