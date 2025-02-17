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У січні закрилася рекордна кількість ФОПів: як вплинули на малий та середній бізнес три роки повномасштабної війни

ФОП
Фото: Freepik

За даними Єдиного державного реєстру, понад 763 тисячі ФОПів було відкрито від початку повномасштабного вторгнення . Водночас 685 тисяч підприємців припинили свою діяльність за цей самий час. За три роки частка жінок-підприємиць зросла з 40% до 61%. Найбільше нових справ відкрилось у столиці, на Дніпропетровщині та Львівщині.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Фото 2 — У січні закрилася рекордна кількість ФОПів: як вплинули на малий та середній бізнес три роки повномасштабної війни

Яку сферу обирають

За даними аналітиків, найчастіше підприємці, які відкривалися вже після початку повномасштабного вторгнення, обирали роздрібну торгівлю як основну сферу діяльності — це 28.1% або 214,2 тисячі підприємців.

До трійки також потрапили IT — 9.1% (69,5 тисяч) та оптова торгівля — 7.2% (54,6 тисячі). Але, як зауважують аналітики, до повномасштабного вторгнення нових айті-ФОПів на місяць реєструвалось майже вдвічі більше.

Натомість у порівнянні з періодом до початку повномасштабної в 3 рази побільшало нових справ у сфері пошти та кур’єрської діяльності. У 2,6 раза зросла кількість нових ФОПів пов’язаних з освітою, та у 2,5 раза — у сфері фінансів.

Водночас рідше почали відкривати справи у сфері ІТ та торгівлі мото/авто транспортом.

Фото 3 — У січні закрилася рекордна кількість ФОПів: як вплинули на малий та середній бізнес три роки повномасштабної війни

Гендерний розподіл підприємців

Як наголошують в "Опендатабот", повномасштабна війна та мобілізація помітно вплинули на гендерний розподіл підприємців.

"Якщо у січні 2022 року кожен другий новий ФОП відкривали жінки, то зараз частка таких справ — 61%. Найбільше жінок-підприємниць серед нових ФОПів у Хмельницькій (60.5%), Кіровоградській (60.1%) та Полтавській областях (59.4%)", - зауважують аналітики.

Вони додають, що жінки частіше відкривають бізнес у сфері послуг, освіти та виробництва одягу, тоді як чоловіки домінують у будівництві, транспорті та логістиці.

Фото 4 — У січні закрилася рекордна кількість ФОПів: як вплинули на малий та середній бізнес три роки повномасштабної війни

Де в Україні найбільше ФОПів

Найбільше нових ФОПів за час великої війни зареєстровано у Києві — 108 536, на Дніпропетровщині (68 377) та Львівщині (60 009).

"Фронт посунув регіони, де бізнесу комфортно працювати. Так, у регіонах, наближених до бойових дій, реєструють істотно менше бізнесів: Луганщина — −85%, Херсонщина — −67% та Донеччина — −60% (у січні 2025 у порівнянні до січня 2022)", - підкреслюють в "Опендатабот".

Водночас побільшало нових підприємців на Рівненщині (+25%), Івано-Франківщині (+10%) та Чернігівщині (+10%).

Фото 5 — У січні закрилася рекордна кількість ФОПів: як вплинули на малий та середній бізнес три роки повномасштабної війни

Антирекорд січня

Як наголошують в "Опендатабот", попри ризики війни, щомісяця більше ФОПів відкривалось, ніж закривалось. Однак наприкінці 2024 року ситуація змінилась, що, ймовірно, пов’язано із зростанням податкового навантаження на підприємців.

Антирекорд зафіксовано у січні 2025 року: після перерви майже у місяць неробочих реєстрів, за кілька тижнів січня було закрито 61 455 ФОПів. До порівняння, відкрило власну справу лише 21 358 підприємців.

Загалом 126 млрд грн податку сплатили фопи за майже 3 роки повномасштабної. Сума єдиного податку, що сплачують підприємці, зростає рік до року, окрім 2022-го. Минулоріч сума надходжень від єдиного податку була у 1,6 рази більша, ніж у 2021 році: 55,1 млрд грн проти 34,8 млрд грн.

Фото 6 — У січні закрилася рекордна кількість ФОПів: як вплинули на малий та середній бізнес три роки повномасштабної війни

Зауважимо, 27% із 32 тисяч опитаних ФОПів планують закриватися найближчим часом. Зокрема, понад половини таких бізнесів припиняють роботу через різке зростання податкового навантаження.

Додамо, що за перше півріччя 2024 року в Україні закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також на 15% зріс показник закриття компаній – за перше півріччя 2024 року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.

Автор:
Світлана Манько