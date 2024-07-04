Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%, а компаній – на 15%

За перше півріччя 2024 року в Україні закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також на 15% зріс показник закриття компаній – за перше півріччя 2024 року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє YouControl.Market.

Де закривали найбільше ФОПів?

За даними аналітиків, майже 92 тисячі ФОПів припинили діяльність в Україні за перше півріччя 2024 року. Це на 54% більше, ніж за той же період 2023 року.

Зазначається, що найбільше підприємців закрилося у травні та січні – понад 16 тисяч кожного місяця.

"Традиційно, лідером із кількості закритих ФОПів є Київ – понад 12 тисяч. У Харкові припинили діяльність 5,3 тисячі, 3,8 тисячі – в Одесі, 3,3 тисячі – у Дніпрі та 2,8 тисячі – у Львові", - підкреслюють в YouControl.Market.

Серед громад лідерами із найбільшою кількістю закритих ФОПів стали: Криворізька (Дніпропетровська область) – 1,4 тисячі, Кременчуцька (Полтавська область) – 780 та Білоцерківська (Київська область) – майже 600.

Як повідомляють в YouControl.Market, чоловіки закрили на 4% більше ФОПів, ніж жінки: понад 44 тисячі (48%) ФОПів припинили жінки, а 47,7 тисячі (52%) – чоловіки.

Найбільше ФОПів закрили у секторах роздрібної торгівлі – понад 29 тисяч (приріст закриття у порівнянні з 2023 роком склало 44,8%), інформаційних технологій – майже 16 тисяч (65,9%) та інших послуг – 9,7 тисячі (60,8%).

Де і які компанії припиняли діяльність найчастіше?

Як повідомляють в YouControl.Market, понад 1,5 тисячі компаній припинили діяльність за перше півріччя 2024 року. Приріст закриття склав 15% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Найбільше підприємств закрили у Києві – понад 200. Серед областей лідерами по закриттях стали Дніпропетровська – 187, Львівська – 127 та Запорізька – 96.

Серед громад найбільше компаній закривали у Криворізькій (Дніпропетровська область) – 42, Кам’янській (Дніпропетровська область) – 18 та Броварській (Київська область) – 15.

Секторами лідерами за кількістю закритих підприємств стали оптова торгівля – 194 компанії, операції з нерухомістю – 148 та будівництво – 95.

Збільшення закриття на фоні зростання кількості реєстрацій нових бізнесів

Як підкреслюють в YouControl.Market, за перше півріччя 2024 року в Україні зареєстрували понад 13 тисяч нових компаній та майже 148,5 тисяч ФОПів. Ці показники також зросли у порівнянні з першим півріччям 2023 року. За аналогічний період 2023 року українці зареєстрували майже 12,5 тисяч компаній та 134 тисячі ФОПів.

“Як не парадоксально, але тренд на збільшення кількості закриття бізнесу не завжди є свідченням виключно негативних тенденцій в економічному житті країни. По-перше, збільшення закриття відбувається на фоні зростання кількості реєстрацій нових компаній та ФОПів, а отже – це в комплексі свідчить про активізацію ділового життя на третій рік повномасштабної війни", - пояснює фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк.

Він додає, що у 2022 році і частково 2023 році власникам і ФОПам часто було не до того, щоб юридично оформлювати закриття свого бізнесу, навіть якщо де-факто бізнес-активність згорталася.

"Відтак частина запитів на закриття і припинення у 2024 році – це "відкладений попит" на юридичне оформлення припинення бізнесу, який насправді виник раніше”, - констатує Корнилюк

З чим пов’язана рекордна кількість ФОПів в Україні

Як повідомляв "Опендатабот", за перші 4 місяці 2024 року припинила свою діяльність майже 31 тисяча ФОПів. Найчастіше підприємці закривають бізнеси у Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині. Понад 23% новостворених ФОПів минулоріч закрились у 2024 році.

Натомість в Україні станом на 1 травня зареєстровано 2,03 мільйона фізичних осіб-підприємців. Від початку року їх кількість зросла на 38,1 тис. осіб, але збільшення кількості ФОПів не свідчить про зростання економіки.

"Фактично показник росту новостворених ФОП переважає над тими, що закрили свій бізнес в 2024 році на 42,5 тисяч осіб", - підкреслив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він наголосив, що дані свідчать, що найбільша кількість припинених ФОП якраз в тих регіонах, де більше відкритих новостворених підприємців.

Як пояснив нардеп, скорочення ФОП пояснюється імміграцією, релокацією, вичерпанням лімітів, а вже потім банкруством.

"Так само як і збільшення ФОП пояснюється введенням РРО, податковою оптимізацією, ухиленням від військового обліку, а вже потім нестримним духом нового підприємництва", - констатував Гетманцев.