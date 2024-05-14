У яких регіонах та сферах найчастіше закриваються бізнеси в Україні

За перші 4 місяці 2024 року припинила свою діяльність майже 31 тисяча ФОПів. Найчастіше закриваються бізнеси у Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині. Понад 23% новостворених ФОПів минулоріч закрились у 2024 році.

Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, 30 904 ФОПи припинили свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року.

Понад 23% новостворених ФОПів торік, припинили свою діяльність у 2024 році — це 7,3 тисячі бізнесів.

"Проте нових бізнесів відкривається у двічі більше - понад 74 тисячі за перший квартал цього року", - наголошують в "Опендатабот".

У яких сферах найчастіше закриваються ФОПи

Як повідомляють аналітики, найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі — 10 773 (34.9%).

Також до трійки лідерів потрапили сфери комп’ютерного програмування та оптової торгівлі — 10.1% та 6.2% відповідно.

Найбільше закривається бізнесів у Києві

В "Опендатабот" зазначають, що найбільше закривається бізнесів у Києві — понад 3,8 тисяч або ж 12,4%.

На другому місці антирейтингу Харківщина — майже 2,4 тисячі бізнесів (7.7%). І замикає топ Дніпропетровщина, там припинили свою діяльність також майже 2,4 тисячі ФОПів або 7.7%.

До антирейтингу також потрапила Одещина та Львівщина — 7.7% та 6.8% відповідно.

Українці відкрили рекордну кількість ФОПів

Нагадаємо, за даними Єдиного державного реєстру понад 74 тисячі нових ФОПів відкрили українці за перший квартал 2024 року, що на 33,6% більше, ніж минулоріч. Більшість бізнесів відкривають на Київщині та на Дніпропетровщині. Найбільше нових підприємців у сфері торгівлі, надання індивідуальних послуг та ІТ.

Зауважимо, у 2023 році в Україні було зареєстровано небувалу кількість ФОП – 314 392, що стало абсолютним рекордом за останні десять років. Ця кількість перевищила показники як першого року воєнного стану, так і рекордного 2021 року, коли було зареєстровано 268 382 ФОП.

Найбільш популярною серед нових ФОПів стала сфера перукарських послуг, збільшившись вчетверо (+19 400).

Інші популярні сфери включають роздрібну торгівлю (+18 100), торгівлю в інтернеті (+17 900) та комп'ютерне програмування (+17 500).

Також новою популярною сферою, яка увійшла до десятки нових ФОПів, стала освіта.

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