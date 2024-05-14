В каких регионах и сферах чаще всего закрываются бизнесы в Украине

За первые 4 месяца 2024 года прекратила свою деятельность почти 31 тысяча ФЛП. Чаще всего закрываются бизнесы в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях. Более 23% созданных ФЛП в прошлом году закрылись в 2024 году.

Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным аналитиков, 30 904 ФЛП прекратили свою деятельность за первые 4 месяца 2024 года.

Более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году прекратили свою деятельность в 2024 году — это 7,3 тысячи бизнесов.

"Однако новых бизнесов открывается в два раза больше - больше 74 тысячи за первый квартал этого года", - отмечают в "Опендатабот".

В каких сферах чаще всего закрываются ФЛП

Как сообщают аналитики, чаще всего закрываются ФЛП, работающие в сфере розничной торговли – 10 773 (34.9%).

Также в тройку лидеров попали сферы компьютерного программирования и оптовой торговли – 10.1% и 6.2% соответственно.

Больше всего закрывается бизнесов в Киеве

В "Опендатабот" отмечают, что больше всего закрывается бизнесов в Киеве — более 3,8 тысяч или 12,4%.

На втором месте антирейтинга Харьковщина – почти 2,4 тысячи бизнесов (7.7%). И замыкает топ Днепропетровщина, там прекратили свою деятельность почти 2,4 тысячи ФЛП или 7.7%.

В антирейтинг также попали Одесщина и Львовщина — 7.7% и 6.8% соответственно.

Украинцы открыли рекордное количество ФЛП

Напомним, по данным Единого государственного реестра более 74 тысяч новых ФЛП открыли украинцы за первый квартал 2024 года, что на 33,6% больше, чем в прошлом. Большинство бизнесов открывают в Киевской и Днепропетровской областях. Больше новых предпринимателей в сфере торговли, предоставления индивидуальных услуг и ИТ.

Заметим, в 2023 году в Украине было зарегистрировано небывалое количество ФЛП – 314392, что стало абсолютным рекордом за последние десять лет. Это количество превысило показатели как первого года военного положения, так и рекордного 2021 года, когда было зарегистрировано 268 382 ФЛП.

Наиболее популярной среди новых ФЛП стала сфера парикмахерских услуг, увеличившись в четыре раза (+19 400).

Другие популярные сферы включают в себя розничную торговлю (+18 100), торговлю в интернете (+17 900) и компьютерное программирование (+17 500).

Также новой популярной сферой, вошедшей в десятку новых ФЛП, стало образование.

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