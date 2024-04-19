На портале Дія.Бізнес появилась Рамка предпринимательских компетенций: для чего она нужна

Рамка предпринимательских компетенций EntreComp+ – это документ, адаптированный под глобальные вызовы и технологические тренды малого и среднего бизнеса в Украине. Он помогает приблизить условия и принципы работы украинских предпринимателей к стандартам ЕС.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Чтобы помочь предпринимателям реагировать на мировые тренды малого и среднего бизнеса, Киевская школа экономики адаптировала систему The Entrepreneurship Competence Framework под нужды украинцев", – говорят в Министерстве.

Среди важных дополнений Рамки предпринимательских компетенций для Украины:

акцент на устойчивом развитии и нравственном мышлении; более широкий взгляд на технологии и инновации;

фокус на глобальных трендах и перспективах развития;

инклюзивная адаптация бизнеса к специфическим потребностям потребителей и работников;

инновации "Гендерное равенство и социальная инклюзия", "Конфликтная чувствительность", "Климат и окружающая среда".

Следующими шагами по реализации проекта станут разработка системных учебных продуктов и внедрение компетенций, необходимых персонально каждому предпринимателю.

Ознакомиться с Рамкой предпринимательских компетенций EntreComp+ можно по ссылке.

Кто может использовать документ?

Учебные заведения могут внедрять EntreComp+ для создания учебных программ, тренингов и активностей, которые будут способствовать развитию предпринимательских навыков у студентов и взрослых.

Правительства и законодатели могут применять EntreComp+ для развития умений сотрудничать со стейкголдерами, разработки политик и оценки потенциального влияния изменений.

Предпринимателям и бизнесу документ может быть полезен для повышения компетенций и стимулирования инновационного мышления для достижения устойчивого развития.

Справка

Рамка предпринимательских компетенций EntreComp+ для украинского малого и среднего бизнеса была разработана по инициативе Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта и национального проекта Дія.Бізнес и реализована в рамках проекта Good Governance Fund "Ревитализация бизнес-климата в Украине", который финансируется UK International Development от правительства Великобритании. Имплементаторы проекта – Abt Britain и Киевская Школа Экономики.

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