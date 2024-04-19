На порталі Дія.Бізнес з’явилася Рамка підприємницьких компетенцій: для чого вона потрібна

Рамка підприємницьких компетенцій EntreComp+ - це документ, адаптований під глобальні виклики та технологічні тренди малого й середнього бізнесу в Україні. Він допомагає наблизити умови та принципи роботи українських підприємців до стандартів ЄС.

Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

"Щоб допомогти підприємцям реагувати на світові тренди малого й середнього бізнесу, Київська школа економіки адаптувала систему The Entrepreneurship Competence Framework під потреби українців", - говорять у Міністерстві.

Серед важливих доповнень Рамки підприємницьких компетенцій для України:

акцент на сталому розвитку та етичному мисленні; ширший погляд на технології та інновації;

фокус на глобальних трендах і перспективах розвитку;

інклюзивна адаптація бізнесу до специфічних потреб споживачів та працівників;

інновації "Гендерна рівність та соціальна інклюзія", "Конфліктна чутливість", "Клімат та довкілля".

Наступними кроками для реалізації проєкту стануть розробка системних навчальних продуктів та впровадження компетенцій, необхідних персонально кожному підприємцю.

Ознайомитися з Рамкою підприємницьких компетенцій EntreComp+ можна за посиланням.

Хто може використовувати документ?

Освітні заклади можуть впроваджувати EntreComp+ для створення навчальних програм, тренінгів та активностей, які сприятимуть розвитку підприємницьких навичок у студентів та дорослих.

Уряди та законодавці можуть застосовувати EntreComp+ для розвитку вмінь співпрацювати зі стейкголдерами, розробки політик та оцінки потенційного впливу змін.

Підприємцям та бізнесу документ може бути корисним для підвищення компетенцій та стимулювання інноваційного мислення заради досягнення сталого розвитку.

Довідка

Рамка підприємницьких компетенцій EntreComp+ для українського малого та середнього бізнесу була розроблена за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та національного проєкту Дія.Бізнес та реалізована в рамках проєкту Good Governance Fund "Ревіталізація бізнес-клімату в Україні", який фінансується UK International Development від уряду Великої Британії. Імплементатори проєкту — Abt Britain та Київська Школа Економіки.

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