Українські підприємці зможуть приймати безготівкові оплати смартфоном та застосунком "Термінал" без комісії до кінця травня

З 4 квітня українські підприємці, які підключать для прийому оплат за товари чи послуги застосунок “ Термінал ” від Приватбанку, який дозволяє використовувати у якості POS-терміналу з вбудованим ПРРО власний Android смартфон чи iPhone, до кінця травня 2024 року прийматимуть платежі без комісій.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що до програми вільного тарифу для нових користувачів "Терміналу" зможуть приєднатися клієнти юридичні особи та ФОП, які вперше завантажать мобільний застосунок "Термінал", зареєструються в особистому кабінеті та почнуть приймати оплати протягом строку дії акції.

"Вільний тариф без комісії діятиме автоматично з наступного дня після завантаження застосунку "Термінал" та реєстрації в особистому кабінеті", - зауважують в фінустанові.

Крім того, серед всіх учасників програми, які зареєструються в акції та відкриють віртуальну корпоративну Digital картку Visa або бізнес-картку Visa в "Приват24 для бізнесу", Приватбанк та Visa розіграють п’ять охоронних систем Ajax.

Надаємо, наприкінці жовтня минулого року Приватбанк запустив застосунок "Термінал" для iPhone. Україна стала третьою країною Європи та сьомою у світі, де можна використовувати iPhone у якості POS-терміналу. На сьогодні, Приватбанк - єдиний банк в Україні, який має застосунок для iPhone.

У 2023 році за допомогою "Терміналу" українці оплатили 7,8 мільйонів покупок на суму понад 3,2 млрд грн.

За кількістю оплат через "Термінал" та смартфон лідирують продуктові крамниці - майже 600 тис за рік, та заклади громадського харчування - 420 тисяч. Найбільший середній чек - у салонах краси (1 550 грн) та магазинах електроніки (1 520 грн).

Повернення штрафів за відсутність РРО

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів.

Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

Тому з 1 жовтня бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.

Під цю вимогу потрапляють практично всі підприємці та компанії, які приймають оплату за товари та послуги у готівковій формі або за допомогою безготівкових інструментів (оплату банківськими картками через сайт, через POS-термінали тощо).