Окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС (ВІДЕО)

Українська розвідка здобула докази використання окупантами дронів-камікадзе над ядерними реакторами захопленої Росією Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що відео з ворожого fpv-безпілотника, отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT, що вказує на поставку дрона окупаційним військам Міністерством оборони РФ.

Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога.

Представник ГУР МО України Андрій Черняк у коментарі виданню «Бабель» наголосив, що росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що Сили безпеки і оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.

За даними української розвідки, окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС.

"Крім того, з літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv-дронів ― цим займається так звана школа «Арханґєл», яка фінансується головним управлінням Генштабу збройних сил РФ", - інформують у розвідці.

Там додають, що перелічені факти і докази ― чергове свідчення злочинної та безвідповідальної діяльності держави-агресора Росії на окупованому нею ядерному об’єкті, яка може мати катастрофічні наслідки.

Нагадаємо, раніше у МАГАТЕ підтвердили, що росіяни обстрілюють Україну з території ЗАЕС.

Також днями розвідка повідомляла, що російські терористи готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції – ще однієї операції під "фальшивим прапором".

МАГАТЕ зафіксувало атаку дронів на ЗАЕС

7 квітня на окупованій Запорізькій АЕС вибухнув дрон. Було зафіксовано 3 прямі влучання в захисні конструкції головного реактора. В атаці росіяни звинуватили Україну.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі "Українській правді" заявив, що Україна не причетна до "жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС".

Також Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 18 квітня повідомило про нову спробу атаки дронів на навчальний центр української Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.

Зауважимо, 7 березня Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Вона вимагає повернення Запорізької АЕС під контроль Києва.

29 вересня 2023 року Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) також схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.