МАГАТЕ зафіксувало чергову атаку на ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) було поінформовано сьогодні, 18 квітня, про нову спробу атаки дронів на навчальний центр української Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомив генеральний директор Рафаель Гроссі, зауваживши, що внаслідок атаки збитків та жертв немає.

"Команда МАГАТЕ почула вибух о 10:35 ранку за місцевим часом, коли ЗАЕС згодом повідомила про спробу нападу безпілотника. Групі експертів було відмовлено у доступі до навчального центру неподалік майданчика ЗАЕС для оцінки інциденту, при цьому станція послалася на потенційні загрози безпеці", - заявив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ заявив, що у разі підтвердження нової атаки безпілотника, це стане вкрай тривожною подією.

"Хто б не стояв за цими інцидентами, він, зважаючи на все, ігнорує неодноразові заклики міжнародної спільноти до максимальної військової стриманості, щоб запобігти цілком реальній загрозі серйозної ядерної аварії, яка може мати жахливі наслідки для здоров'я та навколишнього середовища", - заявив Гроссі.

Раніше цього тижня на ЗАЕС прибула нова група експертів МАГАТЕ, яка перетнула лінію фронту, щоб замінити своїх колег, які стежили за ситуацією на ЗАЕС протягом кількох останніх тижнів.

Це 18-та група експертів МАГАТЕ на АЕС з того часу, як гендиректор організував там постійну присутність у вересні 2022 року, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час військового конфлікту.

Нагадаємо, днями розвідка повідомляла, що російські терористи готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції – ще однієї операції під "фальшивим прапором".

Усі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції у суботу, 13 квітня, вперше з 2022 року перевели у стан "холодного зупину".

Путін погрожує перезапустити Запорізьку АЕС

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін попередив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи.

МАГАТЕ отримало технічні звіти, з яких випливає, що Росія прагне повернути Запорізьку АЕС в експлуатацію вже цього року.

Електростанція розташована на лінії фронту, оточена російськими мінами, а над нею літають артилерійські снаряди. Лише на початку квітня кілька дронів завдали удару по одному з шести реакторів станції, даху навчального центру та військовій машині, припаркованій біля лабораторії.

Наразі можливий запуск росіянами окупованої Запорізької атомної електростанції виглядає дуже малоймовірним з технічної точки зору, не говорячи вже про політичну складову, заявив міністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи можливість запуску ЗАЕС під російською окупацією.

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.