У МАГАТЕ заявили про "дуже реальну загрозу" для ЗАЕС

Відключення резервної лінії енергопостачання Запорізької атомної електростанції, яке сталося після того, як росіяни відкрили вогонь з артилерії, є "дуже реальною загрозою", що може спричинити настання аварійної ситуації.

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Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що експерти, які перебували на ЗАЕС, повідомили, що єдина резервна лінія 330 кВ була відключена 4 квітня о 10:06, в результаті чого станція повністю залежить від єдиної лінії живлення 750 кВ для електропостачання власних потреб.

До початку повномасштабного вторгнення станцію живили чотири лінії 750 кВ та шість ліній 330 кВ.

У МАГАТЕ нагадали, що від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.

Лінія електропередач 330 кВ також була відключена на три тижні на початку цього року, але основна лінія 750 кВ на той час залишалася доступною.

В МАГАТЕ уточнюють, що відключення резервної лінії ЗАЕС сталося на тлі повідомлень про активізацію бойових дій.

"Група МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, чула численні вихідні залпи артилерії вранці 4 квітня, а днем раніше звуки запуску ракет", - повідомили в агентстві.

Там додали, що до цих подій протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ чули щоденні вибухи на різних відстанях від ЗАЕС.

Також МАГАТЕ підтверджує, що росіяни обстрілюють Україну з території ЗАЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відреагував на те, що ЗАЕС в черговий раз втратила ключове джерело електроенергії, необхідне для охолодження реакторів.

"Це вкотре створює реальну небезпеку, яка загрожує цьому найбільшому атомному об'єкту в Європі", - наголосив Гроссі

Зауважимо, 7 березня Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Вона вимагає повернення Запорізької АЕС під контроль Києва.

29 вересня 2023 року Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) також схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.