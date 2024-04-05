В МАГАТЭ заявили об "очень реальной угрозе" для ЗАЭС

Отключение резервной линии энергоснабжения Запорожской атомной электростанции, которое произошло после того, как россияне открыли огонь из артиллерии, является "очень реальной угрозой", что может повлечь за собой аварийную ситуацию.

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Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что находившиеся на ЗАЭС эксперты сообщили, что единая резервная линия 330 кВ была отключена 4 апреля в 10:06, в результате чего станция полностью зависит от единой линии питания 750 кВ для электроснабжения собственных нужд.

До начала полномасштабного вторжения станцию питали четыре линии 750 кВ и шесть линий 330 кВ.

В МАГАТЭ напомнили, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ чреват наступлением аварийной ситуации.

Линия электропередач 330 кВ также была отключена на три недели в начале этого года, но основная линия 750 кВ в то время оставалась доступной.

В МАГАТЭ уточняют, что отключение резервной линии ЗАЭС произошло на фоне сообщений об активизации боевых действий.

"Находящаяся на ЗАЭС группа МАГАТЭ слышала многочисленные выходные залпы артиллерии утром 4 апреля, а днем ранее звуки запуска ракет", - сообщили в агентстве.

Там добавили, что до этих событий в течение последней недели эксперты МАГАТЭ слышали ежедневные взрывы на разных расстояниях от ЗАЭС.

Также МАГАТЭ подтверждает, что россияне обстреливают Украину с территории ЗАЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отреагировал на то, что ЗАЭС в очередной раз потеряла ключевой источник электроэнергии, необходимый для охлаждения реакторов.

"Это в который раз создает реальную опасность, которая угрожает этому крупнейшему атомному объекту в Европе", - подчеркнул Гросси.

Отметим, 7 марта Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) большинством голосов поддержал проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине. Она требует возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева.

29 сентября 2023 года Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) также одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.

Как сообщили в МАГАТЭ в январе, россияне снова заминировали оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию. Взрывные устройства расположены между внутренним и внешним ограждением вокруг АЭС, хотя в ноябре станция была разминирована.