МАГАТЭ подтвердило, что россияне обстреливают Украину с территории ЗАЭС

Присутствовавшие на оккупированной Россией Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии в течение недели ежедневно слышали взрывы, вероятно, от огня артиллерии.

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Об этом говорится в отчете МАГАТЕ.

"На ЗАЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, работающие на площадке эксперты МАГАТЭ в течение последней недели продолжали ежедневно слышать взрывы на разных расстояниях от станции. По словам экспертов, несколько раз звуки исходили, вероятно, от артиллерийского огня. В ночь на 22 марта и 27 марта было слышно огонь из стрелкового оружия неподалеку", - отмечают в МАГАТЭ.

Кроме того, из-за воздушной тревоги эксперты МАГАТЭ не смогли по графику посетить хранилище сухого отработанного горючего.

Они продолжали проводить регулярные обходы площадки в течение последней недели, в частности посещали здание реактора 5-го блока для наблюдения за уровнем воды в бассейне отработанного топлива, работой насосов охлаждения отработанного топлива, двух парогенераторов и помещения систем безопасности.

"Утечки жидкости или следы борной кислоты не обнаружены. Команда также увидела, как работают насосы и другое оборудование в машинном зале энергоблока №4, наблюдала за испытанием аварийного дизель-генератора на том же блоке и посетила электрические помещения систем безопасности блоков №4 и 5", - подчеркивают в МАГАТЭ.

В МАГАТЭ пожаловались, что российская оккупационная администрация на ЗАЭС не предоставляет "своевременный и надлежащий" доступ экспертам ко всей территории станции, в частности к некоторым частям турбинных залов, изолирующих ворот водоема-охладителя ЗАЭС и открытому распределительному пункту 330 кВ на соседней.

"МАГАТЭ известно о сообщениях в социальных сетях и изображениях, связанных с присутствием войск и техники в одном из турбинных залов ЗАЭС. О наличии таких автомобилей в турбинных залах ЗАЭС гендиректор сообщал в предыдущих отчетах", - подчеркнули в МАГАТЭ.

Кроме того, ремонтные работы на частях системы безопасности энергоблока №1 до сих пор не возобновлены после того, как на прошлой неделе оккупанты решили снова отсрочить их.

Эксперты МАГАТЭ сообщили, что оккупанты приступили к осушению одного из спринклерных бассейнов 5-го энергоблока с целью его очистки, который продлится около трех недель, после чего будут очищать также спринклерный бассейн 6-го блока. Два энергоблока из пяти находятся в холодной остановке, а реакторный блок №4 – в горячей остановке для производства пары для отопления.

Отметим, 7 марта Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) большинством голосов поддержал проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине. Она требует возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева.

29 сентября 2023 года Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) также одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.

Напомним, находясь под российской оккупацией, Запорожская АЭС неоднократно теряла внешний источник питания, и на станции произошло несколько полных и частичных блекаутов.

Последний полный блекаут произошел 2 декабря 2023 из-за обрыва линии электропередачи. Из-за действий оккупантов 26 ноября Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блекаута. Также блекаут произошел 14 ноября 2023 года из - за некомпетентных действий российских захватчиков.

Как сообщили в МАГАТЭ в январе, россияне снова заминировали оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию. Взрывные устройства расположены между внутренним и внешним ограждением вокруг АЭС, хотя в ноябре станция была разминирована.