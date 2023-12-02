На Запорізькій АЕС стався повний блекаут: станція була на межі ядерної аварії

Вночі, 2 грудня, на Запорізькій АЕС стався повний блекаут через знеструмлення станції. Ввечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС – Феросплавна" напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми, а вночі було знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС – Дніпровська" напругою 750 кВ.

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Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"У звʼязку із повним блекаутом ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. В автоматичному режимі включились усі 20 дизельгенераторів, 8 з яких пізніше були залишені в роботі", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, найбільша загроза безпеці під час блекауту існує на 4 енергоблоці і пов’язана з тим, що окупанти експлуатували його із значними порушеннями та тримали в гарячому стані.

В "Енергоатомі" наголосили, що відключення основних циркуляційних насосів, які забезпечують охолодження активної зони реактора, спричиняє перехід реакторної установки в режим природної циркуляції. Цей режим виявляється важким для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктними параметрами, і може спричинити відмову основного обладнання енергоблока.

Для уникнення негативних наслідків, енергоблок потребує негайного переведення в режим холодної зупинки.

Українські фахівці о 7 годині ранку поновили зв'язок з українською енергосистемою і відновили роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Це вже восьмий блекаут, який стався на Запорізькій атомній електростанції і за словами президента Енергоатома Петра Котіна, цієї ночі ЗАЕС була на межі ядерної та радіаційної аварії. Попри відновлення електропостачання, суттєвий ризик ще залишається і на станції необхідно терміново виконати низку технічних заходів для відновлення штатного електроживлення власних потреб станції.

"Ми розуміємо, що окупанти не зацікавлені в безпеці на ЗАЕС. За майже 2 роки окупації вони не спромоглися побудувати звичайну пуско-резервну котельню для виробітку пари, які існують на будь-якій іншій атомній станції. Замість цього всупереч нормам і правилам ядерної і радіаційної безпеки вони продовжують тримати енергоблок №4 ЗАЕС у гарячому стані, експлуатуючи реакторну установку і складний енергетичний обʼєкт в непроєктному режимі звичайного бойлера для виробітку пари. Ми розуміємо, що вони і надалі будуть створювати небезпечні ситуації, шантажуючи весь світ ядерною та радіаційною аварією", – зазначив Петро Котін.

Зауважимо, через дії окупантів 26 листопада Запорізька АЕС цілий день перебувала на межі чергового блекауту.

Ситуація на окупованій ЗАЕС погіршується з кожним днем. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.