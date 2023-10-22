Ядерна безпека: ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які необхідні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Укрінформ.

Він нагадав, що станція вже понад рік не працює, при цьому Україна постачає на ЗАЕС електроенергію, щоб забезпечити функціонування систем безпеки.

"Але це ж об'єкт атомної генерації. І там потрібно проводити відповідні роботи щодо підтримання стану устаткування. Ці роботи не проводяться. Ситуація називається деградацією устаткування", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 29 вересня Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.

Запорізька АЕС: що відбувається на станції

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

Експерти American Nuclear Society (Американського ядерного товариства) ретельно вивчили найгірші з можливих сценаріїв техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС і не передбачають можливих наслідків для здоров’я населення, пов’язаних із радіацією.

Тим часом Україна готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій навколо ЗАЕС. Тому жителям населених пунктів, прилеглих до станції, роздали таблетки калію йодиду, а українські екстрені служби провели масштабні навчання для подолання наслідків можливого теракту.