Загроза теракту на ЗАЕС. У Міненерго розповіли про підсумки навчань на випадок катастрофи

Екстрені служби провели масштабні навчання для подолання наслідків можливого теракту на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що фахівці відпрацювали оповіщення населення, заходи з усунення наслідків можливої катастрофи та евакуації певних населених пунктів, а також задіяли велику кількість техніки, яка моніторила радіаційний фон.

"У межах навчань моделювалися різні сценарії можливої аварії на станції та вплив цієї події на навколишні території. Залежно від цих сценаріїв наслідки потенційної аварії може відчути як окремий регіон України, так і сусідні держави. Ускладнює ситуацію той факт, що росіяни відрізали нас від системи моніторингу ситуації на станції. Але і цей момент ми теж враховували під час навчань", – розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Він додав, що в разі аварії населення має виконувати рекомендації виключно офіційних представників влади: військових адміністрацій, Міністерства внутрішніх справ, Держслужби з надзвичайних ситуацій та Міністерства охорони здоровʼя.

Як зауважив урядовець, українська сторона зараз обмежена в доступі до моніторингу на станції, тому експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які перебувають там, є джерелом оперативної інформації щодо подій на станції для всього світу.

При цьому поза межами станції є достатня кількість датчиків, які можуть зафіксувати аварійну ситуацію на ЗАЕС. Під час навчань для їх перевірки задіяли мобільні пересувні станції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази того, що РФ готується до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту на ЗАЕС. Він розповів, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

На тлі цієї інформації в Запоріжжі та Запорізькому районі 29 червня розпочалися командно-штабні навчання на випадок аварії на ЗАЕС. Їхньою метою називали злагодження дій всіх служб у разі реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації.