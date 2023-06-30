Угроза теракта на ЗАЭС. В Минэнерго рассказали об итогах учений на случай катастрофы

Экстренные службы провели масштабные учения по преодолению последствий возможного теракта на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что специалисты отработали оповещение населения, меры по устранению последствий возможной катастрофы и эвакуации некоторых населенных пунктов, а также задействовали большое количество техники, которая мониторила радиационный фон.

"В рамках учений моделировались различные сценарии возможной аварии на станции и влияние этого события на окружающие территории. В зависимости от этих сценариев последствия потенциальной аварии могут ощутить как отдельный регион Украины, так и соседние государства. Усложняет ситуацию тот факт, что россияне отрезали нас от системы мониторинга ситуации на станции. Но и этот момент мы тоже учитывали во время учений", – рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Он добавил, что в случае аварии население должно выполнять рекомендации исключительно официальных представителей власти: военных администраций, Министерства внутренних дел, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Министерства здравоохранения.

Как отметил чиновник, украинская сторона сейчас ограничена в доступе к мониторингу на станции, поэтому находящиеся там эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) являются источником оперативной информации о событиях на станции для всего мира.

При этом вне станции есть достаточное количество датчиков, которые могут зафиксировать аварийную ситуацию на ЗАЭС. В ходе ученияй для их проверки задействовали мобильные передвижные станции.

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами того, что РФ готовится к теракту на Запорожской атомной электростанции.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту на ЗАЭС. По его словам, враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения до станции, что приведет к ядерной аварии.

На фоне этой информации в Запорожье и Запорожском районе 29 июня начались командно-штабные учения на случай аварии на ЗАЭС. Их целью называли согласование действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.