"Сохраняйте спокойствие". В Запорожье начинаются учения из-за угрозы теракта на ЗАЭС

В Запорожье 29 июня начинаются командно-штабные учения на случай аварии на Запорожской АЭС, граждан просят не паниковать.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Тренировки будут проходить на территории города Запорожья и Запорожского района, поэтому там возможны временные ограничения движения на отдельных участках.

В ОВА просят граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к некоторым неудобствам.

"Целью мероприятия является отработка совместных действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС. Обращаем внимание, что ситуация контролируемая, поэтому просим граждан воздержаться от чрезмерного информационного внимания до проведения тренировок", - подчеркнул Малашко.

Запорожская АЭС: что известно об угрозе

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами того, что РФ готовится к теракту на Запорожской атомной электростанции.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он рассказал, что враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблокам АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения к станции, что приведет к ядерной аварии.

В свою очередь США пока не считают неизбежной угрозу подрыва ЗАЭС. Однако, как заметил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Штаты внимательно следят за этим.