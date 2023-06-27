США оцінили можливість російського теракту на Запорізькій АЕС

США наразі не вважають "неминучою" загрозу підриву російськими окупаційними військами Запорізької АЕС, попри попередження української влади про підготовку Росією теракту на станції.

Про це заявив представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

"Я не збираюся вдаватися до конкретних розвідувальних даних. Скажу лише, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили ці звіти. Як ви знаєте, у нас є можливість моніторити радіоактивність поблизу станції, і ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою. Але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно", - зазначив він.

Також Кірбі додав, що наразі США не бачать ознак того, що Росія може застосувати ядерну зброю.

"Скажу одне − що Росія є ядерною державою. І ми відстежуємо, наскільки це можливо, стратегічну позицію Росії, її ядерний потенціал. Це продовжується. І ми не бачимо жодних ознак − окрім бурхливої риторики − ми не бачимо жодних ознак того, що є якийсь намір застосувати ядерну зброю на території України", - сказав він.

Запорізька АЕС: що відомо про загрозу

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази того, що РФ готується до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на ЗАЕС. У дипвідомстві зазначили необхідність посилити обмежувальні заходи щодо атомної галузі РФ та її військово-промислового комплексу.

А в американському Інституті вивчення війни (ISW) висловилися, що радіаційний інцидент на ЗАЕС залишається малоймовірним, але не неможливим. За даними аналітиків, Кремль може використовувати погрози щодо можливих терактів на станції, щоб відтягнути контрнаступальні дії ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Своєю чергою керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов поінформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту на ЗАЕС. Як розповів очільник ГУР, ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може також підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.