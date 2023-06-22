МЗС закликало визнати Росію державою-терористом на тлі загрози теракту на Запорізькій АЕС

Міністерство закордонних справ закликало міжнародну спільноту вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, зокрема посилити обмежувальні заходи щодо російської атомної галузі та її військово-промислового комплексу.

Про це йдеться у заяві МЗС.

У відомстві наголосили, що окупацією ЗАЕС Росія грубо порушує міжнародне право та норми і стандарти ядерної безпеки.

"Рівень викликів і загроз, які сьогодні постають перед світовим режимом ядерної безпеки внаслідок війни РФ проти України, є надзвичайно високим та вимагає консолідації і посилення міжнародних зусиль з недопущення ядерної катастрофи", - йдеться у заяві.

У МЗС зазначили, що Росія як держава-терорист порушила всі ключові принципи міжнародного права з ядерної безпеки і переважну більшість своїх власних договірних зобов’язань.

"Наполягаємо на необхідності визнати Росію державою-терористом та забезпечити невідворотність політичних, економічних і правових наслідків за всі скоєні нею злочини і протиправні дії", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що українська розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази того, що країна-агресор РФ готується до теракту на Запорізькій атомній станції.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Зазначимо, напередодні начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували захоплену Запорізьку АЕС, зокрема заміновано ставок-охолоджувач. Він також нагадав, що через те, що росіяни знищили греблю Каховської ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

МАГАТЕ відомопро мінування біля ставка-охолоджувача тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Однак, під час візиту на станцію генерального директора агентства Рафаеля Гроссі жодних мін виявлено не було.

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