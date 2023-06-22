МИД призвал признать Россию государством-террористом на фоне угрозы теракта на Запорожской АЭС

Министерство иностранных дел призвало международное сообщество принять срочные меры по недопущению ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, в частности усилить ограничительные меры в отношении российской атомной отрасли и ее военно-промышленного комплекса.

Об этом говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что оккупацией ЗАЭС Россия грубо нарушает международное право и нормы и стандарты ядерной безопасности.

"Уровень вызовов и угроз, которые сегодня стают перед мировым режимом ядерной безопасности в результате войны РФ против Украины, чрезвычайно высок и требует консолидации и усиления международных усилий по недопущению ядерной катастрофы", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Россия, как государство-террорист, нарушила все ключевые принципы международного права по ядерной безопасности и подавляющее большинство своих собственных договорных обязательств.

"Настаиваем на необходимости признать Россию государством-террористом и обеспечить неотвратимость политических, экономических и правовых последствий за все совершенные ею преступления и противоправные действия", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 июня заявил, что украинская разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами того, что страна-агрессор РФ готовится к теракту на Запорожской атомной станции.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности .

Отметим, накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали захваченную Запорожскую АЭС, в частности, заминирован пруд-охладитель. Он также напомнил, что из-за того, что россияне уничтожили дамбу Каховской ГЭС, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

МАГАТЭ известно о минировании у пруда-охладителя временно оккупированной Запорожской АЭС. Однако во время визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси никаких мин обнаружено не было.

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