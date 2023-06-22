РФ готовит теракт на Запорожской атомной станции с выбросом радиации, - Зеленский

Украинская разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами того, что страна-агрессор РФ готовится к теракту на Запорожской атомной станции.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только что был доклад нашей разведки и Службы безопасности Украины. Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции - террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", - отметил он.

Президент подчеркнул, что уже неоднократно ему приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по ком она ударит, определяется только направлением ветра.

"Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам – каждому в мире. Все доказательства. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка – все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что никаких терактов на атомных станциях никогда, нигде не должно быть.

"На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит мир может и должен действовать", - отметил президент.

Напомним, что российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности .

Отметим, накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали захваченную Запорожскую АЭС, в частности, заминирован пруд-охладитель. Он также напомнил, что из-за того, что россияне уничтожили дамбу Каховской ГЭС, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

МАГАТЭ известно о минировании у пруда-охладителя временно оккупированной Запорожской АЭС. Однако во время визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси никаких мин обнаружено не было.