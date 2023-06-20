Росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС: Буданов розповів, що відомо

Російські війська додатково замінували захоплену Запорізьку АЕС, зокрема заміновано ставок-охолоджувач.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"На жаль, станом на зараз насправді певна загроза існує. Ще раз кажу певна. Тому що Запорізька АЕС як знаходилась, так і знаходиться під тимчасовим контролем окупаційних військ", - зазначив він.

Буданов нагадав, що через те, що росіяни знищили греблю Каховської ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

"Але друге, найстрашніше, це те, що за цей час ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то є велика ймовірність, що будуть значні проблеми", - наголосив він.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

У "Енергоатомі" попереджали, що стрімке падіння рівня води в Каховському водосховищі є загрозою для окупованої Запорізької АЕС, яка бере звідти воду для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки. Втім, оскільки АЕС наразі зупинено, рівень води у ставку-охолоджувачі не змінюється.