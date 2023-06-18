В українській розвідці назвали ядерним шантажем дії окупантів на Запорізькій АЕС

Росія продовжує тактику ядерного шантажу, використовуючи окуповану Запорізьку атомну електростанцію, а також територію Білорусі, де можливе розміщення російської ядерної зброї.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, пише пресслужба ГУР.

"Ціла низка норм і стандартів ядерної безпеки на ЗАЕС вже не забезпечується окупаційною владою. Те, що вони весь час виробляють з нашою Запорізькою атомною станцією ― це ядерний шантаж: це і розміщення там сил та засобів, озброєння; це і здійснення рашистами обстрілів з території і по території ЗАЕС; це терор персоналу електростанції та багато інших факторів", ― зазначив він.

За його словами, шантаж на ЗАЕС та інших окупованих об’єктах критичної інфраструктури пов’язаний із російським усвідомленням, що з захоплених територій України рано чи пізно доведеться тікати.

"Головне, що повинен зрозуміти кожен українець і весь світ ― у Каховці, на заводі "Кримський титан" і по всій Україні безпека, зокрема й екологічна та ядерна безпека на цих об'єктах, буде гарантована тоді, коли вони повернуться під контроль України та законної влади. Поки там російські терористи, загроза буде зберігатись", ― наголосив Юсов.

Він зауважив, що заяви ворога про можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі так само є елементом московського шантажу. Водночас ані білоруський диктатор Олександр Лукашенко, ні будь-хто інший у тій країні не здатен вплинути на розміщення, використання чи долю російської ядерної зброї.

"Звісно, народ Білорусі вчергове опиняється в заручниках, тепер уже додатково із елементом ядерного аргументу, ядерного шантажу. Чимось додатковим для Європи, для НАТО, для України це не загрожує. Але Путін показує, мовляв, ще може зробити якісь кілька кроків на шаховій дошці", ― пояснив представник ГУР.

Юсов додав, що танці росіян з ядерним бубном у Білорусі є очікуваними.

"Попри всі танці з бубном, тепер уже ядерним бубном, для України важливим фактором залишається те, що Білорусь не втягнута у повномасштабну наземну війну росії проти України, і ознак цього не спостерігається. Хочуть покричати, помахати кулаками, пригрозити комусь, грізно поворушити вусами? ― ну, будь ласка", ― підсумував він.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти не зважають на численні заклики з боку Міжнародного агентства з атомної енергії і продовжують перетворювати окупований Енергодар Запорізької області на військово-логістичну базу.

Зазначимо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 14 червня заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. Вона, за його словами, є втричі потужнішою за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.

Про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін повідомив 25 березня, проте він не сказав, які саме боєголовки будуть розгорнуті і де.

В ООН тоді заявили, що це збільшило ризик застосування ядерної зброї - він тепер вищий, ніж на піку Холодної війни, й світ повинен знизити рівень напруги.