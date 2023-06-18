В украинской разведке назвали ядерным шантажом действия оккупантов на Запорожской АЭС

Россия продолжает тактику ядерного шантажа, используя оккупированную Запорожскую атомную электростанцию, а также территорию Беларуси, где возможно размещение российского ядерного оружия.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет пресс-служба ГУР.

"Целый ряд норм и стандартов ядерной безопасности на ЗАЭС уже не обеспечивается оккупационными властями. То, что они все время делают с нашей Запорожской атомной станцией – это ядерный шантаж: это и размещение там сил и средств, вооружения; это и обстрелы рашистов с территории и по территории ЗАЭС; это террор персонала электростанции и многие другие факторы", ― отметил он.

По его словам, шантаж на ЗАЭС и других оккупированных объектах критической инфраструктуры связан с российским осознанием того, что с захваченных территорий Украины рано или поздно придется бежать.

"Главное, что должен понять каждый украинец и весь мир ― в Каховке, на заводе "Крымский титан" и по всей Украине безопасность, в том числе экологическая и ядерная безопасность на этих объектах, будет гарантирована тогда, когда они вернутся под контроль Украины и законной власти. Пока там российские террористы, угроза будет сохраняться", - подчеркнул Юсов.

Он отметил, что заявления врага о возможном размещении ядерного оружия на территории Беларуси также являются элементом московского шантажа. В то же время, ни белорусский диктатор Александр Лукашенко, ни кто-либо другой в той стране не способен повлиять на размещение, использование или судьбу российского ядерного оружия.

"Конечно, народ Беларуси в очередной раз оказывается в заложниках, теперь уже дополнительно с элементом ядерного аргумента, ядерного шантажа. Чем-то дополнительным для Европы, для НАТО, для Украины это не угрожает. Но Путин показывает, мол, еще может сделать несколько шагов на шахматной доске", ― объяснил представитель ГУР.

Юсов добавил, что танцы россиян с ядерным бубном в Беларуси ожидаемые.

"Несмотря на все танцы с бубном, теперь уже ядерным бубном, для Украины важным фактором остается то, что Беларусь не втянута в полномасштабную наземную войну России против Украины, и признаков этого не наблюдается. Хотят покричать, помахать кулаками, пригрозить кому-то, грозно пошевелить усами?" ― ну, пожалуйста", ― подытожил он.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты не учитывают многочисленные призывы со стороны Международного агентства по атомной энергии и продолжают превращать оккупированный Энергодар Запорожской области в военно-логистическую базу.

Отметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июня заявил, что его страна начала получать российское тактическое ядерное оружие. Оно, по его словам, в три раза мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

О планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси президент РФ Владимир Путин сообщил 25 марта, однако он не сказал, какие именно боеголовки будут развернуты и где.

В ООН тогда заявили, что это увеличило риск применения ядерного оружия – он теперь выше, чем на пике Холодной войны, и мир должен снизить уровень напряжения.