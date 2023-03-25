Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі, – Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що країна-агресорка розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі. Про це повідомляє "РИА Новости".

За словами диктатора, будівництво сховища завершиться 1 липня. А розміщувати зброю будуть без порушення зобов'язань за Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Як розповів Путін, про необхідність розміщення ядерної зброї в Білорусі давно говорив самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко. Однак приводом для такого кроку послужила нещодавня новина про наміри Великої Британії надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном, що повʼязано з ядерними технологіями.

Також він повідомив, що Росія вже допомогла переобладнати кілька білоруських військових літаків для застосування тактичної ядерної зброї та передала Мінську ракетні комплекси "Іскандер", які можуть нести такі заряди.

Нагадаємо, 20 березня заступниця міністра оборони Великої Британії Анабель Голді заявила, що її країна передасть ЗСУ снаряди зі збідненим ураном, призначені для танків Challenger 2. Вона зауважила, що така зброя має порівняно високу ефективність для ураження сучасних танків та бронетехніки.

Центр протидії дезінформації при РНБО України вказував, що збіднений уран розміщений лише всередині снаряда й радіоактивність такого матеріалу надзвичайно мала. Конвенції ООН не забороняють його застосування, адже збіднений уран не може бути використаний як ядерне паливо або перетворений на ядерну зброю.