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Россия разместит ядерное оружие в Беларуси, – Путин

Владимир Путин
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: KremlinRussia / Twitter

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна-агрессор разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам диктатора, строительство хранилища завершится 1 июля. А размещать оружие будут без нарушения обязательств по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Как рассказал Путин, о необходимости размещения ядерного оружия в Беларуси давно говорил самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко. Однако поводом для такого шага послужила недавняя новость о намерениях Великобритании предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, что связано с ядерными технологиями.

Также он сообщил, что РФ уже помогла переоборудовать несколько белорусских военных самолетов для применения тактического ядерного оружия и передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды.

Напомним, 20 марта заместитель министра обороны Великобритании Анабель Голди заявила, что ее страна передаст ВСУ снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2. Она отметила, что такое оружие имеет сравнительно высокую эффективность для поражения современных танков и бронетехники.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины указывал, что обедненный уран расположен только внутри снаряда и радиоактивность такого материала очень мала. Конвенции ООН не запрещают его применение, ведь обедненный уран не может быть использован как ядерное топливо или превращен в ядерное оружие.