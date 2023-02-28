"Они все раздувают". Буданов оценил вероятность применения россиянами ядерного оружия

Гипотетически Россия может нанести ядерный удар по Украине, однако в реальности это невозможно, потому что в стране-агрессоре понимают последствия такой атаки для себя. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Голосу Америки".

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Он напомнил, что слухи о возможном применении Россией ядерного оружия ходят регулярно, однако этого не происходит.

"Первый раз это пошло в конце весны, ну и потом где-то раз в полтора месяца. Апогей был с конца лета до середины осени. Нанесли? Нет, не нанесли", - высказался глава ГУР.

По словам Буданова, в России знают, что ядерное оружие — это средство стратегического сдерживания, а его применение кем-либо в мире приведет к роковым последствиям для того, кто это сделает.

"Российская Федерация - это государство, скажем так, мыльный пузырь. Они все раздувают. Там не такие уж идиоты сидят, которыми хотят показаться миру", - сказал Буданов, добавив, что мощи нынешней России несопоставимы с мощностями Советского Союза.

Напомним, что недавно президент РФ Владимир Путин в очередной раз начал угрожать ядерным оружием. 21 февраля во время послания к Федеральному собранию он объявил о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических вооружений, подписанном с США в 2010 году.

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что Путин сделал это объявление, чтобы снова ввести ядерную риторику в информационное пространство и отвлечь внимание от общей бессодержательности остальной части его выступления.