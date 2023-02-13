Почти 90% украинцев не остановит в сопротивлении врагу даже ядерный удар, – Мюнхенский доклад

На сегодняшний день 89% украинцев уверены в необходимости продолжения сопротивления захватчикам даже после применения Россией тактического ядерного оружия на поле боя или против украинского города. Кроме того, 93% считают, что для полного прекращения огня необходим вывод российских войск, в том числе из оккупированного Крыма. Вариант вынести Крым за скобки поддержали 10%, а 80% оказались против.

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Об этом говорится в опубликованном докладе организаторов Мюнхенской конференции по безопасности. Согласно результатам опроса граждан, 95% украинцев выступают за продолжение военного сопротивления в случае продолжения бомбардировок городов. Что же касается территориальных потерь, то только 1% считает, что нужно оставить все так, как есть; и только 7% удовлетворит вывод войск РФ на линию 24 февраля.

"Ожидания в Украине от послевоенного устройства связаны с Западом. 83% опрошенных считают, что никогда не будут в безопасности, пока в России у власти Путин. 75% считают, что без западных гарантий не ждут безопасности. Примерно столько же – 71 % – называют условием безопасности поставки западного оружия. Членство в НАТО видят гарантией две трети – 65% опрошенных», – говорится в докладе.

Напомним, что через год после начала войны между Россией и Украиной американцы продолжают поддерживать Украину. Так, 65% взрослого населения США считают, что Соединенные Штаты поддерживают Украину в возвращении ее территорий, даже если это приведет к затяжному конфликту.

Между тем, 31% опрошенных считают, что США должны работать над скорейшим прекращением войны, даже если это позволит России сохранить за собой оккупированные территории.