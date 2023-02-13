Майже 90% українців не зупинить в опорі ворогу навіть ядерний удар, – Мюнхенська доповідь

На сьогоднішній день 89% українців переконані в необхідності продовження опору загарбникам навіть після застосування Росією тактичної ядерної зброї на полі бою або проти українського міста. Крім того, 93% вважають, що для повного припинення вогню необхідне виведення російських військ, у тому числі з окупованого Криму. Варіант винести Крим за дужки підтримали 10%, а 80% виявились проти.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про цей йдеться в опублікованій доповіді організаторів Мюнхенської конференції з безпеки. Згідно з результатами опитування громадян, 95% українців виступають за продовження військового опору у разі продовження бомбардувань міст. Що ж стосується територіальний втрат, то лише 1% вважає, що треба залишити все так, як є; і тільки 7% задовольнить виведення військ РФ на лінію 24 лютого.

"Очікування в Україні від післявоєнного устрою пов'язані з Заходом. 83% опитаних вважають, що ніколи не будуть у безпеці, поки в Росії при владі Путін. 75% вважають, що без західних гарантій не чекають на безпеку. Приблизно стільки ж – 71% – називають умовою безпеки постачання західної зброї. Членство в НАТО бачать гарантією дві третини – 65% опитаних", – йдеться у доповіді.

Нагадаймо, що майже через рік після початку війни між Росією та Україною американці продовжують підтримувати Україну. Так, 65% дорослого населення США вважають, щоб Сполучені Штати підтримували Україну у поверненні її територій, навіть якщо це призведе до затяжного конфлікту.

Тим часом 31% опитаних вважають, що США мають працювати над якнайшвидшим припиненням війни, навіть якщо це дозволить Росії зберегти за собою окуповані території.