Аналітики ISW пояснили, чому Путін знову погрожує ядерною зброєю

У зверненні лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів 21 лютого не було сформульовано конкретних цілей чи намірів щодо війни в Україні, натомість пролунало кілька давніх тез у спробі виграти більше часу для затяжної війни.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Путін заявив, що Росія почала так звану "спеціальну військову операцію" в Україні рік тому, щоб нібито захистити людей на "історичних землях" Росії та забезпечити внутрішню безпеку РФ.

"Промова Путіна, зокрема, повторювала кілька давніх російських пропагандистських тез щодо виправдання війни і не стала переломом у риторичній позиції Росії щодо війни. Путін міг використати цю подію, щоб сформулювати нові цілі та засоби їх досягнення, наприклад, оголосити ще одну офіційну хвилю часткової мобілізації, перевизначити "спеціальну військову операцію" як офіційну війну або вжити додаткових заходів для мобілізації російської оборонно-промислової бази більш конкретним способом. Натомість Путін сказав дуже мало суті, ймовірно, для того, щоб створити інформаційні передумови для затяжної війни в Україні, не артикулюючи конкретні часові цілі та представляючи війну як екзистенціальну для російського населення", – зазначили аналітики.

На їхню думку, оголошення Путіна про призупинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних озброєнь привернуло більше уваги, ніж відносно шаблонний зміст решти виступу.

"Можливо, Путін зробив це оголошення для того, щоб знову ввести ядерну риторику в інформаційний простір, тим самим відвернувши увагу від загальної безсутності решти його виступу", – вважають аналітики.

Вони додають, що промову Путіна розкритикували багато російських блогерів. Зокрема вони засудили те, що він не висунув нових цілей війни і не окреслив нових заходів для її підтримки чи притягнення російських посадовців до відповідальності за численні військові невдачі.

"Деякі блогери, які раніше були пов'язані з Кремлем, а також окупаційні чиновники висловили позитивну або нейтральну підтримку формулюванню Путіним війни як конфлікту проти Заходу, призупиненню участі Росії в СНО і підтримці сепаратистських республік Донбасу. Інші блогери розкритикували промову Путіна як шаблонну і таку, що не містить жодних значущих слів", – підкреслили аналітики.

Раніше в ISW зазначали, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін не готовий приймати ризикові рішення, які необхідні для досягнення його цілей з окупації України, тому тягне з оголошенням про другу хвилю мобілізації.