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Аналитики ISW объяснили, почему Путин снова угрожает ядерным оружием
В обращении лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля не были сформулированы конкретные цели или намерения относительно войны в Украине, вместо этого прозвучало несколько давних тезисов в попытке выиграть больше времени для затяжной войны.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Путин заявил, что Россия начала так называемую "специальную военную операцию" в Украине год назад, чтобы якобы защитить людей на "исторических землях" России и обеспечить внутреннюю безопасность РФ.
"Речь Путина, в частности, повторяла несколько старых российских пропагандистских тезисов по поводу оправдания войны и не стала переломом в риторической позиции России по отношению к войне. Путин мог использовать это событие, чтобы сформулировать новые цели и средства их достижения, например, объявить еще одну официальную волну частичной мобилизации, переопределить "специальную военную операцию" как официальную войну или принять дополнительные меры для мобилизации российской оборонно-промышленной базы более конкретным способом. Путин сказал очень мало сути, вероятно, для того, чтобы создать информационные предпосылки для затяжной войны в Украине, не артикулируя конкретные временные цели и представляя войну как экзистенциальную для русского населения", – отметили аналитики.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По их мнению, объявление Путина о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических вооружений привлекло больше внимания, чем относительно шаблонное содержание остального выступления.
"Возможно, Путин сделал это объявление для того, чтобы снова ввести ядерную риторику в информационное пространство, тем самым отвлекая внимание от всеобщей безсутности остального его выступления", - считают аналитики.
Они добавляют, что речь Путина раскритиковали многие российские блогеры. В частности, они осудили то, что он не выдвинул новых целей войны и не очертил новые меры для ее поддержки или привлечения российских чиновников к ответственности за многочисленные военные неудачи.
"Некоторые блоггеры, ранее связанные с Кремлем, а также оккупационные чиновники выразили положительную или нейтральную поддержку формулированию Путиным войны как конфликта против Запада. Другие блоггеры раскритиковали речь Путина как шаблонную и такую, что не содержит никаких значимых слов", – подчеркнули аналитики.
Ранее в ISW отмечали, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин не готов принимать рисковые решения, необходимые для достижения его целей по оккупации Украины, поэтому тянет с объявлением о второй волне мобилизации.