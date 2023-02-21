Путін оголосив про призупинення участі РФ у договорі про стратегічні наступальні озброєння

Країна-агресор Росія в односторонньому порядку призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння.

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Про це заявив у посланні до Федеральних зборів лідер країни-агресора РФ Володимир Путін, повідомляють російські ЗМІ.

Він підкреслив, що йдеться не про вихід із договору, а лише про призупинення участі у ньому.

Це рішення російський диктатор назвав вимушеним, так як західні країни продовжують наполягають на доступі до російських ядерних об'єктів, що передбачено відповідним договором.

Перед цим Путін, як зазвичай, звинуватив НАТО у модернізації українських безпілотників, якими намагалися завдати ударів по військовим об'єктам РФ, а саме аеродромах у Саратові та Рязані.

Лідер країни-агресора РФ заявив, що боїться, щоб хтось оглядав російські оборонні об'єкти.

Також Путін сказав, що Росія наполягатиме на тому, щоб до цього договору приєдналися два члени НАТО зі своїм арсеналом ядерної зброї - Британія та Франція.

Крім того російський диктатор продовжив свій ядерний шантаж і заявив, що якщо США проведуть випробування нової ядерної зброї, Росія зробить те саме.

Але при цьому, Путін цинічно заявив, що немає жодного зв'язку між призупиненням участі у договорі про СНО та війною в Україні.

Також російський диктатор більше години озвучував пропагандистські тези про те, що начебторосійські загарбники воюють з країнами НАТО, які хочуть завдати "стратегічну поразку РФ".

Путін крім цього цинічно збрехав, що війну розв'язала не країна-агресор РФ, а також що він начебто робив все можливе, щоб вирішити все мирним шляхом, і продовжував звинувачувати країни Заходу у військовій підтримці України.

Зазначимо, США та Росія підписали договір про СНО у 2010 році. Згідно з його умовами, кожна зі сторін скорочує свої стратегічні наступальні озброєння таким чином, щоб через сім років після набуття чинності документом і надалі їх сумарні кількості не перевищували 700 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЛ) та важких бомбардувальників (ВБ), 1550 боєзарядів на них, 800 розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЧ і ВБ. Дія договору, розрахована на 10 років, закінчувалася 5 лютого 2021 року, проте документ передбачає можливість продовження за обопільною згодою сторін. У лютому 2021 року Вашингтон і Москва продовжили угоду на максимально можливі п'ять років.