Які українські банки найпопулярніші серед фрилансерів, - дослідження

Серед українських фрилансерів зростає попит на послуги мобільного банку monobank, натомість популярність державного Приватбанку падає.

Про це повідомляє український сервіс фрилансу Freelancehunt, який провів дослідження, щоб визначити, які банки мали найбільший попит у фрилансерів.

ТОП-5 банків у фрилансерів

Експерти помітили стрімке зростання популярності monobank з початком 2024: за перші 3 місяці цього року показники збільшились із 41,54% до 44,18% проти минулого року. Натомість популярність ПриватБанку падає: у 2023 році йому віддавали перевагу 49,62% користувачів, а вже у 2024 — тільки 45,6%.

Більше прихильників отримують й інші банки: ПУМБ вибрали 2,25% фрилансерів у 2024 році, А-банк — 2,19% і Райффайзен Банк — 1,49%.

«Українські фрилансери надають перевагу сучасним цифровим рішенням, цінують можливість виконувати всі операції за один клік через мобільний застосунок без потреби відвідувати відділення. Для них важлива наявність нових технологій, зручність, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Саме тому маємо в лідерах банки, які відповідають цим критеріям», — підкреслює керівник Freelancehunt Валентин Зюзін.

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Які вікові групи надають перевагу тому чи тому банку

Експерти вирішили також дізнатися, які вікові групи надають перевагу тому чи тому банку.

Так, наприклад, «прихильників» monobank віком 18-24 років набагато більше як серед жінок, так і серед чоловіків. Майже порівну розділилися показники у чоловіків вікової категорії 25-34 років.

Переважна кількість (58,2%) жінок віком 35-44 роки віддає перевагу ПриватБанку. Водночас у чоловіків ситуація майже така сама — трохи менше половини (45%) обирає цей банк як основну платформу для фінансових операцій. Аудиторія віком 45+, незалежно від гендеру, також вибирає ПриватБанк — 62,85% чоловіків та 56,3% жінок.

Зауважимо, за два роки з початку повномасштабного вторгнення на фриланс перейшло 285 тисяч українців.

Враховуючи всі переваги фрилансу, на ринку праці як для бізнесу, так і для спеціалістів, попит на такий формат співпраці зростатиме, вважають експерти.

Джерело фото: ua.depositphotos.com