Какие украинские банки самые популярные среди фрилансеров, - исследование

Среди украинских фрилансеров растет спрос на услуги мобильного банка monobank, популярность же государственного Приватбанка падает.

Об этом сообщает украинский сервис фриланса Freelancehunt, который провел исследование, чтобы определить, какие банки имели наибольший спрос у фрилансеров.

ТОП-5 банков у фрилансеров

Эксперты заметили стремительный рост популярности monobank с началом 2024 г.: за первые 3 месяца этого года показатели увеличились с 41,54% до 44,18% против прошлого года. В то же время популярность ПриватБанка падает: в 2023 году ему отдавали предпочтение 49,62% пользователей, а уже в 2024 — только 45,6%.

Больше поклонников получают и другие банки: ПУМБ выбрали 2,25% фрилансеров в 2024 году, А-банк — 2,19% и Райффайзен Банк — 1,49%.

«Украинские фрилансеры предпочитают современные цифровые решения, ценят возможность выполнять все операции за один клик через мобильное приложение без необходимости посещать отделения. Для них важно наличие новых технологий, удобство, интуитивно понятный интерфейс. Именно поэтому есть в лидерах банки, которые отвечают этим критериям», — подчеркивает руководитель Freelancehunt Валентин Зюзин.

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Какие возрастные группы предпочитают тот или иной банк

Эксперты решили также узнать, какие возрастные группы предпочитают тот или иной банк.

Так, например, «поклонников» monobank в возрасте 18-24 лет гораздо больше как среди женщин, так и среди мужчин. Практически поровну разделились характеристики у парней возрастной категории 25-34 лет.

Подавляющее количество (58,2%) женщин в возрасте 35-44 лет предпочитает ПриватБанк. В то же время, у мужчин ситуация почти такая же — чуть меньше половины (45%) выбирает этот банк как основную платформу для финансовых операций. Аудитория 45+, независимо от гендера, также выбирает ПриватБанк — 62,85% мужчин и 56,3% женщин.

Заметим, что за два года с начала полномасштабного вторжения на фриланс перешло 285 тысяч украинцев.

Учитывая все преимущества фриланса, на рынке труда как для бизнеса, так и для специалистов спрос на такой формат сотрудничества будет расти, считают эксперты.

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