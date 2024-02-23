Спрос на фрилансеров среди предпринимателей вырос на 75%

За два года с начала полномасштабного вторжения на фриланс перешли 285 тысяч украинцев.

Об этом рассказывает украинский сервис фриланса Freelancehunt.

Так, доля специалистов, вернувшихся или начавших работать с нуля на фрилансе, составляет 42%. То есть, в начале 2022 года пришло достаточно много опытных специалистов, которые быстро овладели soft skills для успешной работы на фрилансе и готовы были предложить украинскому предпринимателю желаемое качество работы по достаточно доступной стоимости.

Как давно специалисты работают на фрилансе. Инфографика: Freelancehunt

Бизнес отреагировал на сотрудничество с опытными специалистами в удобном формате довольно быстро. В период весна-лето 2023 года, как сравнить с аналогичным периодом 2021 года, спрос на фрилансеров среди бизнеса вырос на 75%.

Топ-15 самых популярных специализаций, пользующихся высоким спросом на фрилансе

Freelancehunt проанализировал топ-15 специализаций, которые пользовались спросом среди украинского бизнеса в 2023 году, и сравнил их с данными за 2021 год.

Популярны специализации, которые пользуются высоким спросом на фрилансе. Инфографика: Freelancehunt

Рост произошел у фрилансеров, работающих по специализации "Аудио и монтаж". Аналитики отмечают, что сейчас это трендовое направление – монтаж видео для соцсетей и рекламы, озвучка видеороликов для рекламного контента, монтаж контента, сгенерированного ИИ.

Тренды, которые окажут влияние на рынок удаленной работы

Изменения на рынок труда принес искусственный интеллект. Он сменил работу не только копирайтеров и дизайнеров. Его активно используют в маркетинге, работе по видео, а также внедряют в ИТ. Создаются новые отделы и профессии. Для кого-то он стал конкурентом, а для кого-то помощником.

"В любом случае это без преувеличений тренд №1 на ближайшие годы", – говорят аналитики Freelancehunt.

Стремительное развитие ИИ вызывает беспокойство по поводу свободных рабочих мест. Поскольку автоматизация берет на себя рутинные задачи, некоторые опасаются, что специалисты останутся без работы. Однако история показала, что технологический прогресс, напротив, часто создает новые рабочие места.

ИИ можно рассматривать как мощный инструмент, который может расширить ваши возможности, например автоматизировать рутинные задачи, освободить время для более творческой и стратегической работы.

Видео - лидер онлайн-контента

По данным Statista, в 2022 году 82% пользователей интернета смотрели видео онлайн, а в 2023 году эта цифра выросла до 85%. В среднем люди тратят 100 минут в день на просмотр видео.

Instagram и TikTok – это на 90% видеоконтент разного формата и продолжительности. Именно поэтому бизнес предпочитает видео как инструмент для продвижения, потому что оно более увлекательно и эффективно.

"Поскольку видео - это один из главных инструментов бизнеса, предприниматели заинтересованы в быстрой и относительно легкой генерации такого контента. На помощь приходят ИИ, которые могут буквально за 5 минут предоставить крутые видео по четкому ТЗ. Остается только адаптировать их к нуждам бизнеса и смонтировать В этом могут помочь фрилансеры. Для предпринимателя это незаурядная экономия, ведь не нужно тратить деньги на разработку сценария, локации, героев", - отмечают эксперты платформы Freelancehunt.

Что ждет рынок удаленного труда в ближайшем будущем

Учитывая все преимущества фриланса, на рынке труда как для бизнеса, так и специалистов спрос на такой формат сотрудничества будет расти. Здесь следует отметить некоторые катализаторы роста:

Обязателен английский язык, который открывает двери к комфортному сотрудничеству с заказчиками из Европы и мира. Также предоставляет свободный доступ к изучению европейских и мировых практик, обычно внедряемых ранее.

Узкопрофильное обучение приобретет популярность среди молодого поколения, которое в 50% случаев рассматривает отдаленный формат работы. Молодежь обычно первой видит новые тренды и может быстро овладеть новыми направлениями, а затем зарабатывать на этом.

Овладение новыми профессиями и направлениями, которые создают спрос в онлайне, поскольку там и рождаются. К примеру, видеомонтаж контента, сгенерированного ИИ, либо разработка NFT-коллекций.

Рынок удаленного труда находится на этапе стремительного роста и в ближайшие годы сможет конкурировать с офлайном в своих профессиях. В то же время фриланс выступает мощной платформой, объединяющей специалистов и бизнес, резюмируют аналитики.