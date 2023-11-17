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- Работа и образование
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Не штурмовые вакансии: какие специалисты нужны армии (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Delo.ua совместно с Work.ua создали подборку вакансий для специалистов, которые нужны Силам обороны Украины. Информация об открытых вакансиях в батальонах и других подразделениях будет обновляться, ведь армии постоянно нужны люди разных профессий.
Вакансии в Азове
Водитель (кат. С, СЭ), военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.
Обязанности:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- ремонт автомобильной техники (легкового транспорта, КамАЗ);
- управление легковыми транспортными средствами;
- управление транспортными средствами типа КамАЗ.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394198/
Водитель (кат. D, DE), военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет водителей в батальоны и другие подразделения.
Обязанности:
- ремонт автомобильной техники (микроавтобусы, автобусы);
- управление легковыми транспортными средствами;
- управление транспортными средствами, такими как микроавтобус и автобус.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394204/
Водитель-механик танка
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в танковой роте.
Обязанности:
- техническое обслуживание танка, проведение планово-предупредительных осмотров машины и, при необходимости, ее ремонт;
- безопасная доставка экипажа на позицию во время боевого задания и вывоз его после выполнения задания;
- запоминание и ориентировка в соответствии с маршрутом, слежение за тем, чтобы не попасть на мину или засаду.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394875/
Водитель трала, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов.
Обязанности:
- обеспечение безопасной и своевременной транспортировки крупногабаритных грузов по тралу;
- соблюдение правил и требований дорожного движения;
- обслуживание и техническая поддержка трала;
- сохранение чистоты и порядка в автомобиле;
- проведение минимального технического обслуживания трала;
-
проверка и обеспечение правильной погрузки и растяжки груза.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394220/
Автоэлектрик, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и в бригадную артиллерийскую группу.
Обязанности:
- диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
- монтаж и замена электрических компонентов;
- выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
- использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5392788/
Дизелист, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.
Обязанности:
- регулировка и ремонт топливной аппаратуры дизельных автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;
- ремонт дизельных двигателей автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;
- техническое обслуживание;
- разбирать, мыть, чистить агрегаты и составляющие единицы топливной аппаратуры дизельных автомобилей.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5392855/
Моторист, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.
Обязанности:
- проводить ремонтные и диагностические работы;
- проводить плановые технические осмотры автомобилей;
- производить замену жидкостей АКПП, ГУР, тормозной, охлаждающей;
- производить ремонт мотора, подвески, менять ремни ГРМ, сцепления и т.д.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5392880/
Электромонтер, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.
Обязанности:
- ремонт и обслуживание электрооборудования и электрических сетей;
- участие в проведении текущих ремонтов и технического обслуживания электрооборудования.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5392836/
Сварщик, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.
Обязанности:
- сварка металлических конструкций в соответствии с требованиями технических чертежей и инструкций;
- выполнение ремонтных работ, включая замену и усиление сварных соединений;
- контроль качества работы и соответствие стандартам безопасности;
- изготовление локальных металлоконструкций
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394180/
Токарь, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.
Обязанности:
- изготовление деталей по чертежам на станке;
- умение пользоваться измерительным инструментом подбора режущего инструмента для выполнения операций;
- отсутствие выпуска бракованных деталей.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394833/
Начальник склада, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.
Обязанности:
- обеспечение качественного хранения имущества;
- прием и выдача имущества на склад и со склада;
- ведение складской документации.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394825/
Парамедик, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальоне и медицинской роте.
Обязанности:
- чередование на точках эвакуации;
- работа с ранеными бойцами.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394262/
Врач неотложных состояний, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.
Обязанности:
- оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых;
- сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
- контроль оснащения эвакуационного транспорта;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394809/
Психолог, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.
Обязанности:
- предоставление психологической поддержки военнослужащим в сложной военной ситуации;
- проведение индивидуальных консультаций и психологических тестирований;
- разработка и реализация психологических программ по повышению эффективности военнослужащих;
- подготовка отчетов и анализ результатов работы.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394898/
Фельдшер, медсестра операционная, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.
Обязанности:
- оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых;
- ассистирование врачам на стабилизационном пункте;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394814/
Инструктор по тактической медицине уровня боевой медик, военнослужащий
Инструктор по тактической медицине уровня боевой медик (СМС).
Обязанности:
- проведение учений для боевых медиков подразделений (уровень СМС и MP);
- проведение учений для рекрутов (уровень ASM и CLS);
- сопровождение групп боевых медиков на профильных учениях;
- сбор и обработка информации об успешности обучения; работа по составленной программе обучения и возможность создавать собственные учебные материалы;
- контроль тренировочной материальной базы;
- по желанию периодическое участие в эвакуации раненых в зоне боевых действий.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394821/
Анестезиолог, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.
Обязанности:
- предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
- сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
- организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
- сбор и обработка санитарных данных.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394807/
Логист, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.
Обязанности:
- организация и планирование логистических процессов, включая погрузку, разгрузку и расстановку груза на транспортном средстве;
- ведение необходимой документации, такой как журналы путешествий, акты приема-передачи груза, регистрационные документы;
- сотрудничество с отделом закупки для оптимального распределения и маршрутизации доставок с учетом сроков и приоритетов;
- уход и поддержание рабочего состояния транспорта.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394828/
Повар, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.
Обязанности:
- приготовление блюд и кулинарных изделий для военнослужащих;
- осуществление вспомогательной работы по изготовлению блюд и кулинарных изделий;
- проведение процессов первичной кулинарной обработки сырья;
- порционирование (комплектование), раздача блюд массового спроса для большого количества военнослужащих личного состава;
- соблюдение стандартов приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394187/
Мастер БПЛА, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.
Обязанности:
- аппаратная и программная модернизация БПЛА;
- ремонт и обслуживание БПЛА;
- анализ проблем и поиск решений по их устранению;
- разработка и интеграция решений по усовершенствованию беспилотных систем.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394848/
Инженер по ремонту дронов, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.
Обязанности:
- ремонт агродронов DJI;
- ремонт дронов DJI, Autel, FPV;
- ремонт деталей и комплектующих к дронам.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394860/
Пилот FPV-дрона, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.
Обязанности:
- пилотирование FPV-дронов;
- настройка FPV-дронов;
- сборка и ремонт FPV-дронов.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394837/
Оператор БПЛА, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.
Обязанности:
- обнаружение и уничтожение противника;
- корректировка артиллерийского огня;
- воздушная разведка;
- дешифрование видеоматериалов;
- уничтожение врага дронами со сбросами.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394843/
Связист, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.
Обязанности:
- обслуживание средств военной связи;
- контроль их работы;
- мониторинг качества передачи сигналов между точками связи;
- проектирование и создание новых схем телекоммуникационного или радиосообщения;
- организация работы мобильных и переносных станций военной связи;
- восстановление средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий;
- перехват информации противника;
-
уяснение причин и устранение неисправностей приборов и линий военной связи;
-
шифрование военных сообщений;
- диверсионные работы по повреждению каналов сообщения вражеских подразделений.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394856/
Механик-радиотелеграфист, военнослужащий
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.
Обязанности:
- бесперебойно поддерживать техническое состояние оборудования и систем связи для подачи команд, предписаний, сигналов;
- развертывать средства связи, готовил/-ла их к работе;
- своевременно и верно передавать распоряжения, команды, сигналы;
- проводить техническую поддержку защиты радиосредств от радиопомех;
- заниматься диагностикой технического состояния и исправности средств связи.
Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394853/