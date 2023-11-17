Не штурмовые вакансии: какие специалисты нужны армии (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Delo.ua совместно с Work.ua создали подборку вакансий для специалистов, которые нужны Силам обороны Украины. Информация об открытых вакансиях в батальонах и других подразделениях будет обновляться, ведь армии постоянно нужны люди разных профессий.

Вакансии в Азове

Водитель (кат. С, СЭ), военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

ремонт автомобильной техники (легкового транспорта, КамАЗ);

управление легковыми транспортными средствами;

управление транспортными средствами типа КамАЗ.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394198/

Водитель (кат. D, DE), военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет водителей в батальоны и другие подразделения.

Обязанности:

ремонт автомобильной техники (микроавтобусы, автобусы);

управление легковыми транспортными средствами;

управление транспортными средствами, такими как микроавтобус и автобус.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394204/

Водитель-механик танка

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в танковой роте.

Обязанности:

техническое обслуживание танка, проведение планово-предупредительных осмотров машины и, при необходимости, ее ремонт;

безопасная доставка экипажа на позицию во время боевого задания и вывоз его после выполнения задания;

запоминание и ориентировка в соответствии с маршрутом, слежение за тем, чтобы не попасть на мину или засаду.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394875/

Водитель трала, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов.

Обязанности:

обеспечение безопасной и своевременной транспортировки крупногабаритных грузов по тралу;

соблюдение правил и требований дорожного движения;

обслуживание и техническая поддержка трала;

сохранение чистоты и порядка в автомобиле;

проведение минимального технического обслуживания трала;

проверка и обеспечение правильной погрузки и растяжки груза.



Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394220/

Автоэлектрик, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и в бригадную артиллерийскую группу.

Обязанности:

диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;

монтаж и замена электрических компонентов;

выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;

использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5392788/

Дизелист, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

регулировка и ремонт топливной аппаратуры дизельных автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;

ремонт дизельных двигателей автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;

техническое обслуживание;

разбирать, мыть, чистить агрегаты и составляющие единицы топливной аппаратуры дизельных автомобилей.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5392855/

Моторист, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

проводить ремонтные и диагностические работы;

проводить плановые технические осмотры автомобилей;

производить замену жидкостей АКПП, ГУР, тормозной, охлаждающей;

производить ремонт мотора, подвески, менять ремни ГРМ, сцепления и т.д.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5392880/

Электромонтер, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

ремонт и обслуживание электрооборудования и электрических сетей;

участие в проведении текущих ремонтов и технического обслуживания электрооборудования.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5392836/

Сварщик, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

сварка металлических конструкций в соответствии с требованиями технических чертежей и инструкций;

выполнение ремонтных работ, включая замену и усиление сварных соединений;

контроль качества работы и соответствие стандартам безопасности;

изготовление локальных металлоконструкций

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394180/

Токарь, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

изготовление деталей по чертежам на станке;

умение пользоваться измерительным инструментом подбора режущего инструмента для выполнения операций;

отсутствие выпуска бракованных деталей.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394833/

Начальник склада, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

обеспечение качественного хранения имущества;

прием и выдача имущества на склад и со склада;

ведение складской документации.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394825/

Парамедик, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальоне и медицинской роте.

Обязанности:

чередование на точках эвакуации;

работа с ранеными бойцами.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394262/

Врач неотложных состояний, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых;

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;

контроль оснащения эвакуационного транспорта;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394809/

Психолог, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

предоставление психологической поддержки военнослужащим в сложной военной ситуации;

проведение индивидуальных консультаций и психологических тестирований;

разработка и реализация психологических программ по повышению эффективности военнослужащих;

подготовка отчетов и анализ результатов работы.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394898/

Фельдшер, медсестра операционная, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых;

ассистирование врачам на стабилизационном пункте;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394814/

Инструктор по тактической медицине уровня боевой медик, военнослужащий

Инструктор по тактической медицине уровня боевой медик (СМС).

Обязанности:

проведение учений для боевых медиков подразделений (уровень СМС и MP);

проведение учений для рекрутов (уровень ASM и CLS);

сопровождение групп боевых медиков на профильных учениях;

сбор и обработка информации об успешности обучения; работа по составленной программе обучения и возможность создавать собственные учебные материалы;

контроль тренировочной материальной базы;

по желанию периодическое участие в эвакуации раненых в зоне боевых действий.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394821/

Анестезиолог, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;

организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;

сбор и обработка санитарных данных.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394807/

Логист, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

организация и планирование логистических процессов, включая погрузку, разгрузку и расстановку груза на транспортном средстве;

ведение необходимой документации, такой как журналы путешествий, акты приема-передачи груза, регистрационные документы;

сотрудничество с отделом закупки для оптимального распределения и маршрутизации доставок с учетом сроков и приоритетов;

уход и поддержание рабочего состояния транспорта.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394828/

Повар, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

приготовление блюд и кулинарных изделий для военнослужащих;

осуществление вспомогательной работы по изготовлению блюд и кулинарных изделий;

проведение процессов первичной кулинарной обработки сырья;

порционирование (комплектование), раздача блюд массового спроса для большого количества военнослужащих личного состава;

соблюдение стандартов приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394187/

Мастер БПЛА, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

аппаратная и программная модернизация БПЛА;

ремонт и обслуживание БПЛА;

анализ проблем и поиск решений по их устранению;

разработка и интеграция решений по усовершенствованию беспилотных систем.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394848/

Инженер по ремонту дронов, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

ремонт агродронов DJI;

ремонт дронов DJI, Autel, FPV;

ремонт деталей и комплектующих к дронам.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394860/

Пилот FPV-дрона, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

пилотирование FPV-дронов;

настройка FPV-дронов;

сборка и ремонт FPV-дронов.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394837/

Оператор БПЛА, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

обнаружение и уничтожение противника;

корректировка артиллерийского огня;

воздушная разведка;

дешифрование видеоматериалов;

уничтожение врага дронами со сбросами.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394843/

Связист, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

обслуживание средств военной связи;

контроль их работы;

мониторинг качества передачи сигналов между точками связи;

проектирование и создание новых схем телекоммуникационного или радиосообщения;

организация работы мобильных и переносных станций военной связи;

восстановление средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий;

перехват информации противника;

уяснение причин и устранение неисправностей приборов и линий военной связи;



шифрование военных сообщений;



диверсионные работы по повреждению каналов сообщения вражеских подразделений.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394856/

Механик-радиотелеграфист, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

бесперебойно поддерживать техническое состояние оборудования и систем связи для подачи команд, предписаний, сигналов;

развертывать средства связи, готовил/-ла их к работе;

своевременно и верно передавать распоряжения, команды, сигналы;

проводить техническую поддержку защиты радиосредств от радиопомех;

заниматься диагностикой технического состояния и исправности средств связи.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394853/