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Азов, вакансии для военнослужащих, ВСУ
Подборка вакансии для военнослужащих. Иллюстрация: Delo.ua
Категория
Работа и образование
Дата публикации

Не штурмовые вакансии: какие специалисты нужны армии (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Delo.ua совместно с Work.ua создали подборку вакансий для специалистов, которые нужны Силам обороны Украины. Информация об открытых вакансиях в батальонах и других подразделениях будет обновляться, ведь армии постоянно нужны люди разных профессий.

Вакансии в Азове

Водитель (кат. С, СЭ), военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

  • ремонт автомобильной техники (легкового транспорта, КамАЗ);
  • управление легковыми транспортными средствами;
  • управление транспортными средствами типа КамАЗ.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394198/

Водитель (кат. D, DE), военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет водителей в батальоны и другие подразделения.

Обязанности:

  • ремонт автомобильной техники (микроавтобусы, автобусы);
  • управление легковыми транспортными средствами;
  • управление транспортными средствами, такими как микроавтобус и автобус.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394204/

Водитель-механик танка

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в танковой роте.

Обязанности:

  • техническое обслуживание танка, проведение планово-предупредительных осмотров машины и, при необходимости, ее ремонт;
  • безопасная доставка экипажа на позицию во время боевого задания и вывоз его после выполнения задания;
  • запоминание и ориентировка в соответствии с маршрутом, слежение за тем, чтобы не попасть на мину или засаду.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394875/

Водитель трала, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов.

Обязанности:

  • обеспечение безопасной и своевременной транспортировки крупногабаритных грузов по тралу;
  • соблюдение правил и требований дорожного движения;
  • обслуживание и техническая поддержка трала;
  • сохранение чистоты и порядка в автомобиле;
  • проведение минимального технического обслуживания трала;
  • проверка и обеспечение правильной погрузки и растяжки груза.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394220/

Автоэлектрик, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и в бригадную артиллерийскую группу.

Обязанности:

  • диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5392788/

Дизелист, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

  • регулировка и ремонт топливной аппаратуры дизельных автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;
  • ремонт дизельных двигателей автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;
  • техническое обслуживание;
  • разбирать, мыть, чистить агрегаты и составляющие единицы топливной аппаратуры дизельных автомобилей.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5392855/

Моторист, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

  • проводить ремонтные и диагностические работы;
  • проводить плановые технические осмотры автомобилей;
  • производить замену жидкостей АКПП, ГУР, тормозной, охлаждающей;
  • производить ремонт мотора, подвески, менять ремни ГРМ, сцепления и т.д.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5392880/

Электромонтер, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

  • ремонт и обслуживание электрооборудования и электрических сетей;
  • участие в проведении текущих ремонтов и технического обслуживания электрооборудования.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5392836/

Сварщик, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

  • сварка металлических конструкций в соответствии с требованиями технических чертежей и инструкций;
  • выполнение ремонтных работ, включая замену и усиление сварных соединений;
  • контроль качества работы и соответствие стандартам безопасности;
  • изготовление локальных металлоконструкций

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394180/

Токарь, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

  • изготовление деталей по чертежам на станке;
  • умение пользоваться измерительным инструментом подбора режущего инструмента для выполнения операций;
  • отсутствие выпуска бракованных деталей.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394833/

Начальник склада, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

  • обеспечение качественного хранения имущества;
  • прием и выдача имущества на склад и со склада;
  • ведение складской документации.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394825/

Парамедик, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальоне и медицинской роте.

Обязанности:

  • чередование на точках эвакуации;
  • работа с ранеными бойцами.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394262/

Врач неотложных состояний, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

  • оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
  • контроль оснащения эвакуационного транспорта;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394809/

Психолог, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

  • предоставление психологической поддержки военнослужащим в сложной военной ситуации;
  • проведение индивидуальных консультаций и психологических тестирований;
  • разработка и реализация психологических программ по повышению эффективности военнослужащих;
  • подготовка отчетов и анализ результатов работы.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394898/

Фельдшер, медсестра операционная, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

  • оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых;
  • ассистирование врачам на стабилизационном пункте;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394814/

Инструктор по тактической медицине уровня боевой медик, военнослужащий

Инструктор по тактической медицине уровня боевой медик (СМС).

Обязанности:

  • проведение учений для боевых медиков подразделений (уровень СМС и MP);
  • проведение учений для рекрутов (уровень ASM и CLS);
  • сопровождение групп боевых медиков на профильных учениях;
  • сбор и обработка информации об успешности обучения; работа по составленной программе обучения и возможность создавать собственные учебные материалы;
  • контроль тренировочной материальной базы;
  • по желанию периодическое участие в эвакуации раненых в зоне боевых действий.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394821/

Анестезиолог, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

  • предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
  • организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
  • сбор и обработка санитарных данных.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394807/

Логист, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

  • организация и планирование логистических процессов, включая погрузку, разгрузку и расстановку груза на транспортном средстве;
  • ведение необходимой документации, такой как журналы путешествий, акты приема-передачи груза, регистрационные документы;
  • сотрудничество с отделом закупки для оптимального распределения и маршрутизации доставок с учетом сроков и приоритетов;
  • уход и поддержание рабочего состояния транспорта.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394828/

Повар, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

  • приготовление блюд и кулинарных изделий для военнослужащих;
  • осуществление вспомогательной работы по изготовлению блюд и кулинарных изделий;
  • проведение процессов первичной кулинарной обработки сырья;
  • порционирование (комплектование), раздача блюд массового спроса для большого количества военнослужащих личного состава;
  • соблюдение стандартов приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394187/

Мастер БПЛА, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

  • аппаратная и программная модернизация БПЛА;
  • ремонт и обслуживание БПЛА;
  • анализ проблем и поиск решений по их устранению;
  • разработка и интеграция решений по усовершенствованию беспилотных систем.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394848/

Инженер по ремонту дронов, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

  • ремонт агродронов DJI;
  • ремонт дронов DJI, Autel, FPV;
  • ремонт деталей и комплектующих к дронам.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394860/

Пилот FPV-дрона, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

  • пилотирование FPV-дронов;
  • настройка FPV-дронов;
  • сборка и ремонт FPV-дронов.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394837/

Оператор БПЛА, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

  • обнаружение и уничтожение противника;
  • корректировка артиллерийского огня;
  • воздушная разведка; 
  • дешифрование видеоматериалов;
  • уничтожение врага дронами со сбросами.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394843/

Связист, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

  • обслуживание средств военной связи;
  • контроль их работы;
  • мониторинг качества передачи сигналов между точками связи;
  • проектирование и создание новых схем телекоммуникационного или радиосообщения;
  • организация работы мобильных и переносных станций военной связи;
  • восстановление средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий;
  • перехват информации противника;
  • уяснение причин и устранение неисправностей приборов и линий военной связи;
  • шифрование военных сообщений;
  • диверсионные работы по повреждению каналов сообщения вражеских подразделений.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394856/

Механик-радиотелеграфист, военнослужащий

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в батальонах и других подразделениях.

Обязанности:

  • бесперебойно поддерживать техническое состояние оборудования и систем связи для подачи команд, предписаний, сигналов;
  • развертывать средства связи, готовил/-ла их к работе;
  • своевременно и верно передавать распоряжения, команды, сигналы;
  • проводить техническую поддержку защиты радиосредств от радиопомех;
  • заниматься диагностикой технического состояния и исправности средств связи.

Зарплата: 25 000 – 125 000 грн (доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5394853/