Бухгалтер – это очень востребованная профессия. Эти специалисты нужны предпринимателям и крупному бизнесу для ведения финансовой отчетности, бухгалтерского учета, аудита и т.д. Сколько бы ни менялась модель ведения бизнеса, бухгалтер нужен благотворительным организациям, государственным учреждениям, бизнесу и т.д.

Что делает бухгалтер?

Бухгалтер ведет учет материальных ценностей, бухгалтерский и налоговый учеты, начисляет заработную плату, платит налоги, ведет учет денежных средств и готовит отчетность в контролирующие органы и прочее. Профессия бухгалтера предусматривает постоянное обучение, изучение законодательства Украины, которое периодически изменяется, отстаивать интересы компании и предотвращать штрафные санкции связанные с бухгалтерским учетом.

Главный бухгалтер разрабатывает и контролирует учетную политику компании. В зависимости от структуры компании для выполнения всего объема работ нужно нанять несколько бухгалтеров, где руководителем является главный бухгалтер.

В профессии бухгалтера можно выделить следующие направления:

финансовый учет;

управленческий учет;

налоговый учет;

бухгалтерский учет в бюджетной организации;

учет в соответствии с международными стандартами;

банковское дело;

аудиторская деятельность

Какая зарплата у бухгалтера?

В зависимости от города заработок бухгалтера может отличаться. Если в столице средняя зарплата бухгалтера составляет 20 000 – 21 000 грн/мес. В то время как в других городах, например, в Луцке средняя заработная плата бухгалтера составляет 17 000/мес.

Плюсы и минусы в работе бухгалтера

Плюсы Минусы Большой спрос на специалистов. Большая ответственность. Стабильный доход. Однотипная работа. Есть возможность работать дистанционно. Работа в стрессовых условиях. Карьерный рост. Необходимо постоянно учиться и изучать изменения в законодательстве.

Как стать бухгалтером

Актуальность профессии бухгалтера не исчезнет. Эта профессия со временем может трансформироваться, но услуги бухгалтера нужны государственным учреждениям и частным предприятиям всегда. Поэтому, чтобы стать бухгалтером, можно пойти учиться в колледже, университете или пройти профессиональные курсы.

Где учиться на бухгалтера

Предлагаем рассмотреть некоторые учебные заведения, где можно овладеть специальностью бухгалтера. Отметим, что к выбору учебного заведения следует отнестись серьезно.

Курсы бухгалтера

Киевский институт бизнеса и технологий.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.

Львовский полиграфический колледж УАГ.

Genius Space.

Какие навыки нужны для работы бухгалтера

Бухгалтер должен иметь следующие навыки:

знание бухгалтерских принципов. Следует понимать основные бухгалтерские принципы.

Понимание денежных отчетов. Следует анализировать и готовить финансовые отчеты.

Умение работать с программами бухгалтерского учета.

Аналитические навыки.

знание налогового законодательства. Следует понимать налоговое законодательство и уметь правильно рассчитывать налоги и представлять налоговые отчеты.

Умение работать с клиентами или внутренними подразделениями компании.

Внимательность к деталям. Ошибки бухгалтерского учета могут привести к серьезным проблемам и штрафам, поэтому важно быть внимательным.

Конфиденциальность. Бухгалтеры должны сохранять конфиденциальность финансовой информации.

Коммуникативные навыки.

Ответственность.

Это базовые навыки бухгалтера, но в зависимости от политики компании, знаний и навыков, возможно, потребуется больше.