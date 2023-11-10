Бухгалтер – это очень востребованная профессия. Эти специалисты нужны предпринимателям и крупному бизнесу для ведения финансовой отчетности, бухгалтерского учета, аудита и т.д. Сколько бы ни менялась модель ведения бизнеса, бухгалтер нужен благотворительным организациям, государственным учреждениям, бизнесу и т.д.
- Что делает бухгалтер?
- Какая зарплата у бухгалтера?
- Плюсы и минусы в работе бухгалтера
- Как стать бухгалтером
Что делает бухгалтер?
Бухгалтер ведет учет материальных ценностей, бухгалтерский и налоговый учеты, начисляет заработную плату, платит налоги, ведет учет денежных средств и готовит отчетность в контролирующие органы и прочее. Профессия бухгалтера предусматривает постоянное обучение, изучение законодательства Украины, которое периодически изменяется, отстаивать интересы компании и предотвращать штрафные санкции связанные с бухгалтерским учетом.
Главный бухгалтер разрабатывает и контролирует учетную политику компании. В зависимости от структуры компании для выполнения всего объема работ нужно нанять несколько бухгалтеров, где руководителем является главный бухгалтер.
В профессии бухгалтера можно выделить следующие направления:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- финансовый учет;
- управленческий учет;
- налоговый учет;
- бухгалтерский учет в бюджетной организации;
- учет в соответствии с международными стандартами;
- банковское дело;
- аудиторская деятельность
Какая зарплата у бухгалтера?
В зависимости от города заработок бухгалтера может отличаться. Если в столице средняя зарплата бухгалтера составляет 20 000 – 21 000 грн/мес. В то время как в других городах, например, в Луцке средняя заработная плата бухгалтера составляет 17 000/мес.
Плюсы и минусы в работе бухгалтера
|Плюсы
|Минусы
|Большой спрос на специалистов.
|Большая ответственность.
|Стабильный доход.
|Однотипная работа.
|Есть возможность работать дистанционно.
|Работа в стрессовых условиях.
|Карьерный рост.
|Необходимо постоянно учиться и изучать изменения в законодательстве.
Как стать бухгалтером
Актуальность профессии бухгалтера не исчезнет. Эта профессия со временем может трансформироваться, но услуги бухгалтера нужны государственным учреждениям и частным предприятиям всегда. Поэтому, чтобы стать бухгалтером, можно пойти учиться в колледже, университете или пройти профессиональные курсы.
Где учиться на бухгалтера
Предлагаем рассмотреть некоторые учебные заведения, где можно овладеть специальностью бухгалтера. Отметим, что к выбору учебного заведения следует отнестись серьезно.
Курсы бухгалтера
- Киевский институт бизнеса и технологий.
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.
- Львовский полиграфический колледж УАГ.
- Genius Space.
Какие навыки нужны для работы бухгалтера
Бухгалтер должен иметь следующие навыки:
- знание бухгалтерских принципов. Следует понимать основные бухгалтерские принципы.
- Понимание денежных отчетов. Следует анализировать и готовить финансовые отчеты.
- Умение работать с программами бухгалтерского учета.
- Аналитические навыки.
- знание налогового законодательства. Следует понимать налоговое законодательство и уметь правильно рассчитывать налоги и представлять налоговые отчеты.
- Умение работать с клиентами или внутренними подразделениями компании.
- Внимательность к деталям. Ошибки бухгалтерского учета могут привести к серьезным проблемам и штрафам, поэтому важно быть внимательным.
- Конфиденциальность. Бухгалтеры должны сохранять конфиденциальность финансовой информации.
- Коммуникативные навыки.
- Ответственность.
Это базовые навыки бухгалтера, но в зависимости от политики компании, знаний и навыков, возможно, потребуется больше.