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профессии, рынок труда, Украина
Работа бухгалтером. Иллюстрация: Delo.ua
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Бухгалтер

Бухгалтер – это очень востребованная профессия. Эти специалисты нужны предпринимателям и крупному бизнесу для ведения финансовой отчетности, бухгалтерского учета, аудита и т.д. Сколько бы ни менялась модель ведения бизнеса, бухгалтер нужен благотворительным организациям, государственным учреждениям, бизнесу и т.д.

Что делает бухгалтер?

Бухгалтер ведет учет материальных ценностей, бухгалтерский и налоговый учеты, начисляет заработную плату, платит налоги, ведет учет денежных средств и готовит отчетность в контролирующие органы и прочее. Профессия бухгалтера предусматривает постоянное обучение, изучение законодательства Украины, которое периодически изменяется, отстаивать интересы компании и предотвращать штрафные санкции связанные с бухгалтерским учетом.

Главный бухгалтер разрабатывает и контролирует учетную политику компании. В зависимости от структуры компании для выполнения всего объема работ нужно нанять несколько бухгалтеров, где руководителем является главный бухгалтер.

В профессии бухгалтера можно выделить следующие направления:

  • финансовый учет;
  • управленческий учет;
  • налоговый учет;
  • бухгалтерский учет в бюджетной организации;
  • учет в соответствии с международными стандартами;
  • банковское дело;
  • аудиторская деятельность

Какая зарплата у бухгалтера?

В зависимости от города заработок бухгалтера может отличаться. Если в столице средняя зарплата бухгалтера составляет 20 000 – 21 000 грн/мес. В то время как в других городах, например, в Луцке средняя заработная плата бухгалтера составляет 17 000/мес.

Плюсы и минусы в работе бухгалтера

Плюсы Минусы
Большой спрос на специалистов. Большая ответственность.
Стабильный доход. Однотипная работа.
Есть возможность работать дистанционно. Работа в стрессовых условиях.
Карьерный рост. Необходимо постоянно учиться и изучать изменения в законодательстве.

Как стать бухгалтером

Актуальность профессии бухгалтера не исчезнет. Эта профессия со временем может трансформироваться, но услуги бухгалтера нужны государственным учреждениям и частным предприятиям всегда. Поэтому, чтобы стать бухгалтером, можно пойти учиться в колледже, университете или пройти профессиональные курсы.

Где учиться на бухгалтера

Предлагаем рассмотреть некоторые учебные заведения, где можно овладеть специальностью бухгалтера. Отметим, что к выбору учебного заведения следует отнестись серьезно.

Курсы бухгалтера

  • Киевский институт бизнеса и технологий.
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.
  • Львовский полиграфический колледж УАГ.
  • Genius Space.

Какие навыки нужны для работы бухгалтера

Бухгалтер должен иметь следующие навыки:

  • знание бухгалтерских принципов. Следует понимать основные бухгалтерские принципы.
  • Понимание денежных отчетов. Следует анализировать и готовить финансовые отчеты.
  • Умение работать с программами бухгалтерского учета.
  • Аналитические навыки.
  • знание налогового законодательства. Следует понимать налоговое законодательство и уметь правильно рассчитывать налоги и представлять налоговые отчеты.
Фото 2 — Бухгалтер
  • Умение работать с клиентами или внутренними подразделениями компании.
  • Внимательность к деталям. Ошибки бухгалтерского учета могут привести к серьезным проблемам и штрафам, поэтому важно быть внимательным.
  • Конфиденциальность. Бухгалтеры должны сохранять конфиденциальность финансовой информации.
  • Коммуникативные навыки.
  • Ответственность.

Это базовые навыки бухгалтера, но в зависимости от политики компании, знаний и навыков, возможно, потребуется больше.