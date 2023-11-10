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професії, ринок праці, бухгалтер
Робота бухгалтером. Ілюстрація: Delo.ua
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Бухгалтер

Бухгалтер - це дуже затребувана професія. Ці фахівці потрібні підприємцям і великому бізнесу для ведення фінансової звітності, бухгалтерського обліку, аудиту тощо. Скільки б не змінювалась модель ведення бізнесу, бухгалтер потрібен благодійним організаціям, державним установам, бізнесу тощо. 

Що робить бухгалтер?

Бухгалтер веде облік матеріальних цінностей, бухгалтерський і податковий обліки, нараховує заробітну плату, сплачує податки, веде облік коштів та готує звітність у контролюючі органи та інше. Професія бухгалтера передбачає постійного навчання, вивчення законодавства України, яке періодично змінюється, відстоювати інтереси компанії та запобігати штрафних санкцій пов’язаних з бухгалтерським обліком. 

Головний бухгалтер розробляє і контролює облікову політику компанії. В залежності від структури компанії для виконання всього обсягу робіт потрібно найняти кілька бухгалтерів, де керівником є головний бухгалтер. 

У професії бухгалтера можна виділити такі напрями:

  • фінансовий облік;
  • управлінський облік;
  • податковий облік;
  • бухгалтерський облік у бюджетній організації;
  • облік у відповідності з міжнародними стандартами;
  • банківська справа;
  • аудиторська діяльність.

Яка зарплата у бухгалтера?

В залежності від міста заробіток бухгалтера може відрізнятись. Якщо в столиці середня зарплата бухгалтера складає 20 000 - 21 000 грн / міс. Тоді як в інших містах, наприклад, у Луцьку середня заробітна плата бухгалтера складає 17 000 / міс. 

Плюси та мінуси в роботі бухгалтера

Плюси Мінуси
Великий попит на фахівців.  Велика відповідальність.
Стабільний дохід.  Однотипна робота. 
Є можливість працювати дистанційно.  Робота у стресових умовах.
Кар’єрний ріст.  Потрібно постійно навчатись та вивчати зміни у законодавстві. 

Як стати бухгалтером

Актуальність професії бухгалтера не зникне. Ця професія з часом може трансформуватись, але послуги бухгалтера потрібні державним установам та приватним підприємствам завжди. Тому, щоб стати бухгалтером можна пойти навчатись в коледжі, університеті або пройти професійні курси. 

Де вчитись на бухгалтера

Пропонуємо розглянути деякі навчальні заклади, де можна опанувати спеціальність бухгалтера. Зазначимо, що до вибору навчального закладу слід поставитися серйозно.

Курси бухгалтера

  • Київський інститут бізнесу та технологій.
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України.
  • Львівський поліграфічний коледж УАД.
  • Genius Space.

Які навички потрібні для роботи бухгалтера

Бухгалтер повинен мати такі навички: 

  • Знання бухгалтерських принципів. Треба розуміти основні бухгалтерські принципи. 
  • Розуміння фінансових звітів. Потрібно аналізувати та готувати фінансові звіти.
  •  Вміння працювати з програмами бухгалтерського обліку. 
  • Аналітичні навички. 
  •  Знання податкового законодавства. Треба розуміти податкове законодавство та вміти правильно розраховувати податки та подавати податкові звіти.
Фото 2 — Бухгалтер
  • Вміння працювати з клієнтами або внутрішніми підрозділами компанії. 
  • Уважність до деталей. Помилки в бухгалтерському обліку можуть призвести до серйозних проблем та штрафів, тому важливо бути уважним. 
  • Конфіденційність. Бухгалтери повинні зберігати конфіденційність фінансової інформації. 
  • Комунікативні навички. 
  • Відповідальність.

Це базові навички бухгалтера, але в залежності від політики компанії, знань та навичок, можливо, буде потрібно більше. 