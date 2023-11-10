Бухгалтер - це дуже затребувана професія. Ці фахівці потрібні підприємцям і великому бізнесу для ведення фінансової звітності, бухгалтерського обліку, аудиту тощо. Скільки б не змінювалась модель ведення бізнесу, бухгалтер потрібен благодійним організаціям, державним установам, бізнесу тощо.
- Що робить бухгалтер?
- Яка зарплата у бухгалтера?
- Плюси та мінуси в роботі бухгалтера
- Як стати бухгалтером
Що робить бухгалтер?
Бухгалтер веде облік матеріальних цінностей, бухгалтерський і податковий обліки, нараховує заробітну плату, сплачує податки, веде облік коштів та готує звітність у контролюючі органи та інше. Професія бухгалтера передбачає постійного навчання, вивчення законодавства України, яке періодично змінюється, відстоювати інтереси компанії та запобігати штрафних санкцій пов’язаних з бухгалтерським обліком.
Головний бухгалтер розробляє і контролює облікову політику компанії. В залежності від структури компанії для виконання всього обсягу робіт потрібно найняти кілька бухгалтерів, де керівником є головний бухгалтер.
У професії бухгалтера можна виділити такі напрями:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- фінансовий облік;
- управлінський облік;
- податковий облік;
- бухгалтерський облік у бюджетній організації;
- облік у відповідності з міжнародними стандартами;
- банківська справа;
- аудиторська діяльність.
Яка зарплата у бухгалтера?
В залежності від міста заробіток бухгалтера може відрізнятись. Якщо в столиці середня зарплата бухгалтера складає 20 000 - 21 000 грн / міс. Тоді як в інших містах, наприклад, у Луцьку середня заробітна плата бухгалтера складає 17 000 / міс.
Плюси та мінуси в роботі бухгалтера
|Плюси
|Мінуси
|Великий попит на фахівців.
|Велика відповідальність.
|Стабільний дохід.
|Однотипна робота.
|Є можливість працювати дистанційно.
|Робота у стресових умовах.
|Кар’єрний ріст.
|Потрібно постійно навчатись та вивчати зміни у законодавстві.
Як стати бухгалтером
Актуальність професії бухгалтера не зникне. Ця професія з часом може трансформуватись, але послуги бухгалтера потрібні державним установам та приватним підприємствам завжди. Тому, щоб стати бухгалтером можна пойти навчатись в коледжі, університеті або пройти професійні курси.
Де вчитись на бухгалтера
Пропонуємо розглянути деякі навчальні заклади, де можна опанувати спеціальність бухгалтера. Зазначимо, що до вибору навчального закладу слід поставитися серйозно.
Курси бухгалтера
- Київський інститут бізнесу та технологій.
- Національний університет біоресурсів і природокористування України.
- Львівський поліграфічний коледж УАД.
- Genius Space.
Які навички потрібні для роботи бухгалтера
Бухгалтер повинен мати такі навички:
- Знання бухгалтерських принципів. Треба розуміти основні бухгалтерські принципи.
- Розуміння фінансових звітів. Потрібно аналізувати та готувати фінансові звіти.
- Вміння працювати з програмами бухгалтерського обліку.
- Аналітичні навички.
- Знання податкового законодавства. Треба розуміти податкове законодавство та вміти правильно розраховувати податки та подавати податкові звіти.
- Вміння працювати з клієнтами або внутрішніми підрозділами компанії.
- Уважність до деталей. Помилки в бухгалтерському обліку можуть призвести до серйозних проблем та штрафів, тому важливо бути уважним.
- Конфіденційність. Бухгалтери повинні зберігати конфіденційність фінансової інформації.
- Комунікативні навички.
- Відповідальність.
Це базові навички бухгалтера, але в залежності від політики компанії, знань та навичок, можливо, буде потрібно більше.