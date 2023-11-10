Бухгалтер - це дуже затребувана професія. Ці фахівці потрібні підприємцям і великому бізнесу для ведення фінансової звітності, бухгалтерського обліку, аудиту тощо. Скільки б не змінювалась модель ведення бізнесу, бухгалтер потрібен благодійним організаціям, державним установам, бізнесу тощо.

Що робить бухгалтер?

Бухгалтер веде облік матеріальних цінностей, бухгалтерський і податковий обліки, нараховує заробітну плату, сплачує податки, веде облік коштів та готує звітність у контролюючі органи та інше. Професія бухгалтера передбачає постійного навчання, вивчення законодавства України, яке періодично змінюється, відстоювати інтереси компанії та запобігати штрафних санкцій пов’язаних з бухгалтерським обліком.

Головний бухгалтер розробляє і контролює облікову політику компанії. В залежності від структури компанії для виконання всього обсягу робіт потрібно найняти кілька бухгалтерів, де керівником є головний бухгалтер.

У професії бухгалтера можна виділити такі напрями:

фінансовий облік;

управлінський облік;

податковий облік;

бухгалтерський облік у бюджетній організації;

облік у відповідності з міжнародними стандартами;

банківська справа;

аудиторська діяльність.

Яка зарплата у бухгалтера?

В залежності від міста заробіток бухгалтера може відрізнятись. Якщо в столиці середня зарплата бухгалтера складає 20 000 - 21 000 грн / міс. Тоді як в інших містах, наприклад, у Луцьку середня заробітна плата бухгалтера складає 17 000 / міс.

Плюси та мінуси в роботі бухгалтера

Плюси Мінуси Великий попит на фахівців. Велика відповідальність. Стабільний дохід. Однотипна робота. Є можливість працювати дистанційно. Робота у стресових умовах. Кар’єрний ріст. Потрібно постійно навчатись та вивчати зміни у законодавстві.

Як стати бухгалтером

Актуальність професії бухгалтера не зникне. Ця професія з часом може трансформуватись, але послуги бухгалтера потрібні державним установам та приватним підприємствам завжди. Тому, щоб стати бухгалтером можна пойти навчатись в коледжі, університеті або пройти професійні курси.

Де вчитись на бухгалтера

Пропонуємо розглянути деякі навчальні заклади, де можна опанувати спеціальність бухгалтера. Зазначимо, що до вибору навчального закладу слід поставитися серйозно.

Курси бухгалтера

Київський інститут бізнесу та технологій.

Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Львівський поліграфічний коледж УАД.

Genius Space.

Які навички потрібні для роботи бухгалтера

Бухгалтер повинен мати такі навички:

Знання бухгалтерських принципів. Треба розуміти основні бухгалтерські принципи.

Розуміння фінансових звітів. Потрібно аналізувати та готувати фінансові звіти.

Вміння працювати з програмами бухгалтерського обліку.

Аналітичні навички.

Знання податкового законодавства. Треба розуміти податкове законодавство та вміти правильно розраховувати податки та подавати податкові звіти.

Вміння працювати з клієнтами або внутрішніми підрозділами компанії.

Уважність до деталей. Помилки в бухгалтерському обліку можуть призвести до серйозних проблем та штрафів, тому важливо бути уважним.

Конфіденційність. Бухгалтери повинні зберігати конфіденційність фінансової інформації.

Комунікативні навички.

Відповідальність.

Це базові навички бухгалтера, але в залежності від політики компанії, знань та навичок, можливо, буде потрібно більше.