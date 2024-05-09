Швеція виділяє 28 мільйонів євро на зміцнення обороноздатності України

Уряд Швеції доручив Міністерству оборони країни здійснити виплати на загальну суму 28 мільйонів євро для підтримки збройних сил України.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

18 мільйонів євро буде передано трьом коаліціям можливостей у рамках Контактної групи з питань оборони України (UDCG). Зокрема:

5 млн євро - коаліції з розмінування для закупівлі техніки та навчання українських саперів.

3 млн євро - коаліції морської безпеки для підвищення спроможностей ВМС України.

10 млн євро - коаліції з безпілотників для придбання дронів та підготовки операторів.

Ще 10 мільйонів євро буде спрямовано до Трастового фонду НАТО для України для закупівлі палива, медобладнання, навчальної техніки та модернізації оборонних інституцій.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну і будемо робити це, поки буде потрібно. Шведська допомога розвиватиметься у напрямку пожертв нового обладнання від промисловості для України", - наголосив Йонсон.

Він зазначив, що виплати коаліціям посилять українські можливості із розмінування, безпілотників та морської безпеки, важливі для протидії російській агресії.

Загалом від початку повномасштабної війни Швеція вже надала Україні військову допомогу на суму понад 1,2 мільярда євро.

Допомога Україні від Швеції

20 грудня уряд Швеції представив новий найбільший пакет військової допомоги для України вартістю 630 млн євро, до якого зокрема увійдуть бойові десантні катери.

У грудні 2023 року стало відомо про те, що Швеція вирішила виділити близько €120 млн на підтримку населення України у зимовий період.

Всього, за даними шведського уряду, з початку повномасштабного вторгнення Росії скандинавська країна надала Україні військову та гуманітарну допомогу на 25 мільярдів крон (близько €2,1 млрд).

Зокрема, у жовтні 2023 року було оголошено про 14-й пакет військової допомоги на 2,2 мільярда крон (нині близько €195 млн), куди увійшли артилерійські снаряди, запчастини, піхотне спорядження, обладнання зв'язку та боєприпаси для БМП. У листопаді влада країни вирішила передати Україні додаткові вісім самохідних артустановок Archer.