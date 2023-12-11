Швеція виділить €120 мільйонів на гумодопомогу українцям взимку

Швеція вирішила виділити ще 1,4 мільярда крон (близько 120 мільйонів євро) на підтримку населення України у зимовий період. Новий пакет підтримки представили у понеділок прем'єр-міністр Ульф Крістерссон та міністр у справах міжнародної допомоги та зовнішньої торгівлі Йохан Форселль, передає SVT.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

За словами глави шведського уряду, на сьогодні це найбільше виділення коштів у рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні. При цьому більша частина грошей – 900 мільйонів крон (майже 80 мільйонів євро) – піде у цільовий фонд підтримки, відновлення та реформування України (URTF) Світового банку.

Гроші, взяті з бюджету допомоги Швеції, підуть, зокрема, на закупівлю обладнання для передачі електроенергії, опалення та облаштування укриттів. За словами Форселля, саме цього вимагала українська сторона.

"Росія умисно атакує громадянську інфраструктуру, щоб цивільному населенню, яке і без того зазнало серйозних випробувань, було ще важче. Цим пакетом ми хочемо допомогти Україні як побудувати нове, так і відновити зруйноване", - прокоментував міністр.

Нагадаємо, що всього, за даними шведського уряду, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну скандинавська країна надала останній військову та гуманітарну допомогу на 25 мільярдів крон (близько 2,1 мільярда євро).

У жовтні Швеція оголосила про вже 14-й пакет військової допомоги на 2,2 мільярда крон (нині близько 195 мільйонів євро), куди увійшли артилерійські снаряди, запчастини, піхотне спорядження, обладнання зв'язку та боєприпаси для БМП. У листопаді влада країни вирішила передати Україні додаткові вісім самохідних артустановок Archer.

Джерело фото: ua.depositphotos.com