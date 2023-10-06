Швеция объявила о пакете военной помощи на $200 миллионов

Швеция пришлет Украине новый пакет военной поддержки стоимостью 2,2 миллиарда крон (199 миллионов долларов), состоящий в основном из боеприпасов и запасных частей к ранее предоставленным системам.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявил министра обороны Пола Йонсона.

Он также сказал, что правительство также официально поручило вооруженным силам проанализировать, сможет ли Швеция прислать в Украину истребители Jas Gripen, которые уже неоднократно просил президент Владимир Зеленский.

Новый пакет военной помощи станет 14-м пакетом помощи, который Швеция предоставит Украине с начала войны, в результате чего общая стоимость такой помощи скандинавской страны составит немногим более 22 миллиардов крон.

Истребители Gripen: есть ли у Украины шанс их получить

Лидер социал-демократической партии Швеции Магдалена Андерссон призвала правительство страны подготовиться к отправке истребителей Jas Gripen в Украину, чтобы помочь защититься от российского вторжения.

Ранее Йонсон заявил, что украинским боевым летчикам разрешили выполнить тестовый полет на истребителе Gripen.

Напомним, 19 августа во время визита в Швецию президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские пилоты уже начали овладевать истребителями JAS 39 Gripen, которые являются гордостью страны.

Он надеется, что после учений Украина сможет получить несколько Gripen, которых в Швеции насчитывается шесть дивизий.